MTU Aero Engines: Rekordzahlen im Q3 2025 – Prognose angehoben!

In den ersten neun Monaten des Jahres verzeichnete MTU einen Umsatzanstieg von 19 Prozent auf 6,3 Milliarden Euro und ein bereinigtes operatives Ergebnis von 995 Millionen Euro, was einem Anstieg von 34 Prozent entspricht. Die EBIT-Marge verbesserte sich auf 15,9 Prozent, während der bereinigte Gewinn nach Steuern auf 720 Millionen Euro anstieg. Vorstandschef Johannes Bussmann betonte die starke Marktposition und die operative Leistungsfähigkeit des Unternehmens und prognostizierte ein weiteres hervorragendes Jahr 2025.

MTU Aero Engines hat im dritten Quartal 2025 beeindruckende Ergebnisse erzielt und seine Jahresprognose angehoben. Der Münchener Triebwerksbauer übertraf die Erwartungen der Analysten in Bezug auf Umsatz, Gewinn und Cashflow, trotz der Herausforderungen durch US-Zölle. Der bereinigte Umsatz stieg um 12,4 Prozent auf 2,13 Milliarden Euro, wobei das OEM-Geschäft 646 Millionen Euro und die zivile Instandhaltung (MRO) 1,5 Milliarden Euro ausmachten. Das bereinigte EBIT kletterte von 273 auf 339 Millionen Euro, was einer EBIT-Marge von 15,8 Prozent entspricht. Der Nettogewinn betrug 241 Millionen Euro, was eine signifikante Steigerung im Vergleich zu 199 Millionen Euro im Vorjahr darstellt.

CFO Katja Garcia Vila kündigte an, dass das bereinigte EBIT im mittleren Zwanziger-Prozentbereich zunehmen dürfte, was das obere Ende der bisherigen Prognose erreichen würde. Auch der Free Cashflow wird voraussichtlich mit 350 bis 400 Millionen Euro höher ausfallen als zuvor erwartet. Der Umsatz soll weiterhin zwischen 8,6 und 8,8 Milliarden Euro liegen.

Die Wachstumstreiber bleiben das zivile Triebwerksgeschäft und die Instandhaltung, die jeweils um rund 20 Prozent zulegten. Besonders erfolgreich waren die Getriebefan-Programme, wie das PW1100G-JM für die A320neo-Familie und das GEnx für den Boeing 787 Dreamliner. Im Militärsegment blieb der Umsatz stabil bei 418 Millionen Euro, wobei das Eurofighter-Triebwerk EJ200 der Hauptumsatzträger war.

Der Auftragsbestand betrug Ende September 24,1 Milliarden Euro, was einen Rückgang im Vergleich zu 28,7 Milliarden Euro zum Jahresende 2024 darstellt, hauptsächlich aufgrund von Wechselkurseffekten. MTU investierte 275 Millionen Euro in Forschung und Entwicklung, um den technologischen Wandel in der Branche voranzutreiben und einen klimafreundlicheren Luftverkehr zu gestalten. Analysten zeigen sich optimistisch und haben ihre Kursziele für die MTU-Aktie angehoben, was sich positiv auf den Aktienkurs auswirkt.

