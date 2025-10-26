Tesla: Rekordverkäufe, aber Gewinnrückgang – Was bedeutet das für die Zukunft?

Optimisten, wie Morgan Stanley, glauben an Teslas langfristige Führungsrolle im Bereich autonomes Fahren und Robotik. Sie sehen das Unternehmen als zentralen Technologietreiber im Wettbewerb mit anderen großen Tech-Firmen. Im Gegensatz dazu warnen andere Banken, darunter UBS und Wells Fargo, vor einer Überbewertung und einem schwindenden Kerngeschäft. UBS hat das Kursziel auf 247 US-Dollar gesenkt und eine Verkaufsempfehlung ausgesprochen, da die Zukunftsvisionen bereits im aktuellen Aktienkurs eingepreist seien. Wells Fargo kritisiert, dass Tesla sich in unrealistischen Zukunftsversprechen verliere, während das Kerngeschäft schwächer werde.

Die aktuellen Quartalszahlen von Tesla haben an der Wall Street für gemischte Reaktionen gesorgt. Obwohl der Elektroautohersteller im dritten Quartal einen Rekordverkauf von 497.099 Fahrzeugen verzeichnete, fiel der Gewinn mit 1,37 Milliarden Dollar um 37 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Analysten sind sich uneinig über die Zukunft des Unternehmens, das sich zunehmend von einem traditionellen Autobauer zu einem KI-orientierten Konzern wandelt.

Die Diskussion über Teslas Transformation konzentriert sich zunehmend auf Robotaxi-Dienste und humanoide Roboter, während die Autos selbst in den Hintergrund rücken. Analysten betonen, dass die gegenwärtigen Geschäftszahlen stark von den traditionellen Automobil- und Energiesparten abhängen. Jefferies und Barclays zeigen sich etwas optimistischer und heben hervor, dass der starke Cashflow aus dem Autogeschäft weiterhin die Finanzierung zukünftiger Projekte ermöglicht.

Elon Musk bleibt optimistisch und sieht in autonomen Fahrzeugen und humanoiden Robotern die Zukunft von Tesla. Er plant, bis Ende des Jahres Robotaxi-Dienste in mehreren US-Städten einzuführen und betont, dass alle neuen Fahrzeuge technisch für autonomes Fahren bereit seien. Dennoch gibt es Bedenken hinsichtlich der Realisierbarkeit dieser Visionen, insbesondere angesichts der wachsenden Konkurrenz und der Herausforderungen im aktuellen Geschäftsumfeld.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Tesla sich in einer kritischen Übergangsphase befindet. Während einige Analysten an die langfristige Vision von Musk glauben, warnen andere vor einer möglichen Überbewertung und den Risiken, die mit der Transformation des Unternehmens verbunden sind. Die kommenden Monate werden entscheidend sein, um zu sehen, ob Tesla seine ambitionierten Pläne erfolgreich umsetzen kann.

Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,40 % und einem Kurs von 433,7EUR auf Nasdaq (25. Oktober 2025, 02:00 Uhr) gehandelt.