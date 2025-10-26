Sanofi übertrifft Erwartungen: Dupixent treibt Gewinn und Umsatz an!

Sanofi-CEO Paul Hudson betonte die Bedeutung einer disziplinierten Ausgabenkontrolle und eines Fokus auf Innovation, die sich positiv auf die Unternehmenszahlen auswirken. Trotz der positiven Entwicklung bestätigte das Unternehmen seine Jahresprognose und erwartet einen Zuwachs des bereinigten Gewinns im unteren zweistelligen Prozentbereich bei konstanten Wechselkursen.

Der französische Pharmakonzern Sanofi hat im dritten Quartal 2025 die Erwartungen der Analysten übertroffen. Der bereinigte Gewinn je Aktie stieg um 7 Prozent auf 2,91 Euro, was über der Schätzung von 2,65 Euro liegt. Der Umsatz wuchs um 2,3 Prozent auf 12,43 Milliarden Euro, wobei das Erfolgsmedikament Dupixent mit einem Umsatz von 4,16 Milliarden Euro, einem Anstieg von 26 Prozent, als Haupttreiber fungierte. Dupixent, das zur Behandlung von Asthma und Hautkrankheiten eingesetzt wird, gilt als Sanofis wichtigster Umsatzbringer und könnte in Zukunft einen Jahresumsatz von über 21 Milliarden Euro erzielen.

Allerdings gibt es auch Herausforderungen: Die Impfstoffsparte des Unternehmens verzeichnete einen Umsatzrückgang von 7,8 Prozent auf 3,4 Milliarden Euro, insbesondere durch einen Rückgang der Grippeimpfstoffverkäufe um 17 Prozent. Hudson führte dies auf erhöhten Preisdruck in Europa und sinkende Impfraten in den USA zurück. Finanzchef Francois-Xavier Roger wies darauf hin, dass weltweit eine gewisse Ermüdung in Bezug auf Impfungen nach der Pandemie zu beobachten sei, was das Vertrauen in Impfstoffe beeinträchtigt.

Ein zentrales Anliegen für Sanofi ist die Suche nach neuen Wachstumsquellen, da das Patent für Dupixent 2031 ausläuft. Um den drohenden Umsatzverlust zu kompensieren, investiert das Unternehmen Milliarden in Forschung und Entwicklung. Hudson arbeitet an mehreren potenziellen Blockbuster-Medikamenten in späten klinischen Phasen, doch nicht alle Studien liefern die erhofften Ergebnisse. Ein neues Eczema-Medikament enttäuschte kürzlich, und auch das gemeinsam mit Regeneron entwickelte Mittel Itepekimab zeigte uneinheitliche Resultate.

Trotz dieser Rückschläge bleibt Hudson optimistisch und betont die kontinuierlichen Investitionen in die Pipeline, um das nächste Kapitel nach Dupixent zu gestalten. Sanofi strebt an, mit neuen Wirkstoffen und effizienteren Prozessen die Profitabilität zu steigern und sich langfristig unabhängiger vom Erfolg eines einzelnen Medikaments zu machen.

Die Sanofi Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,98 % und einem Kurs von 88,59EUR auf Tradegate (24. Oktober 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.