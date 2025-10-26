    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsIBM AktievorwärtsNachrichten zu IBM
    IBM-Aktie stürzt trotz Rekordzahlen: Anleger reagieren enttäuscht!

    Foto: Thiago Prudencio - DAX/dpa

    Trotz starker Quartalszahlen und einer positiven Stimmung für Quantencomputer-Technologie steht die IBM-Aktie am Donnerstag vor erheblichen Verlusten. Die Aktie, die lange Zeit als Underperformer galt, hat sich in den letzten Jahren dank des Hypes um Künstliche Intelligenz (KI) und Quantencomputing stark entwickelt. Im Jahr 2023 erreichte der Kurs erstmals über 300 US-Dollar, nachdem er vor zwei Jahren noch unter 150 US-Dollar lag. Die jüngsten Quartalszahlen zeigen ein Umsatzwachstum von 9,1 Prozent auf 16,33 Milliarden US-Dollar, was den stärksten Anstieg seit über fünf Jahren darstellt und die Erwartungen um 230 Millionen US-Dollar übertraf. Besonders das Software- und Infrastrukturgeschäft wuchs stark, während die Consulting-Sparte weiterhin schwach blieb.

    Der bereinigte Gewinn pro Aktie lag mit 2,65 US-Dollar über den Schätzungen der Analysten und der Nettogewinn betrug 1,744 Milliarden US-Dollar, ein deutlicher Anstieg im Vergleich zum Vorjahr. IBM konnte zudem einen freien Cashflow von 7,2 Milliarden US-Dollar generieren, was dem Unternehmen ermöglicht, seine hohe Verschuldung von 54 Milliarden US-Dollar zu reduzieren und die Dividende zu erhöhen.

    Trotz dieser positiven Entwicklungen reagierten die Anleger enttäuscht. Nach der Veröffentlichung der Zahlen fiel die Aktie um 4 Prozent, nachdem sie den regulären Handel mit einem Plus von 1,9 Prozent beendet hatte. Am Ende des erweiterten Handels betrugen die Verluste sogar 6,5 Prozent. Diese Kurskorrektur könnte die bisherigen Gewinne von 30,8 Prozent in diesem Jahr erheblich schmälern.

    Analysten führen die Gewinnmitnahmen auf die hohe Unternehmensbewertung und den Fokus auf Cashflows statt auf Investitionen zurück. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 25,8 liegt IBM deutlich über dem Fünf-Jahres-Mittel von 16,5. Zudem könnten Investoren höhere Ausgaben für Zukunftstechnologien, insbesondere im Quantencomputing, erwartet haben, während Mitbewerber wie Alphabet kürzlich Fortschritte in diesem Bereich verkündet haben.

    Für Anleger, die in IBM investieren möchten, könnte es ratsam sein, auf niedrigere Kurse zu warten, um ein besseres Risiko-Ertrags-Verhältnis zu erzielen. Ein Kursniveau um 235 US-Dollar könnte mittelfristig attraktiv sein.



    Die IBM Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,88 % und einem Kurs von 307,5EUR auf NYSE (25. Oktober 2025, 02:04 Uhr) gehandelt.



