Teamviewer-Aktien unter Druck: Kursziel gesenkt und Unsicherheit wächst!

Am Freitag, nach einem skeptischen Analystenkommentar, erlebten die Teamviewer-Aktien einen kurzen Rückgang, konnten sich jedoch schnell stabilisieren. Der Kurs lag zuletzt bei etwa 6,60 Euro, nachdem die Aktien am Mittwoch um 15 Prozent gefallen waren, was den Jahresverlust auf rund ein Drittel erhöhte. Die niedrigeren Umsatzprognosen für 2025 und 2026, die Teamviewer zur Wochenmitte bekannt gab, sorgten für zusätzliche Unsicherheit unter den Anlegern. Am Donnerstag fiel der Kurs auf ein Rekordtief von 6,38 Euro, bevor eine leichte Erholung einsetzte.

Die Deutsche Bank Research hat das Kursziel für die Aktien von Teamviewer nach der Veröffentlichung vorläufiger Quartalszahlen von 12,00 auf 7,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Gianmarco Conti hebt hervor, dass das Unternehmen zwar im Kerngeschäft mit Fernwartungs-Software ein solides Wachstum verzeichnet, jedoch die Übernahme von 1E nicht die erwartete positive Entwicklung zeigt. Diese gemischte Performance hat zu einer Neubewertung der Aktie geführt.

Die Investmentbank Oddo BHF hat ebenfalls ihre Empfehlung für Teamviewer gestrichen und das Kursziel auf 7,50 Euro gesenkt. Ihre Schätzungen für das bereinigte Ergebnis je Aktie wurden um bis zu 29 Prozent nach unten korrigiert, was die Unsicherheit über die zukünftige Entwicklung des Unternehmens unterstreicht. Der aktuelle Aktienkurs liegt bereits deutlich unter den neuen Schätzungen.

In den sozialen Medien äußern einige Anleger ihre Skepsis gegenüber der Unternehmensführung und den jüngsten Entwicklungen. Während einige Investoren optimistisch bleiben und von einer möglichen Erholung in den kommenden Jahren sprechen, gibt es auch kritische Stimmen, die die Transparenz und die strategischen Entscheidungen des Unternehmens in Frage stellen.

Zusätzlich zeigen Insider-Transaktionen, dass Führungskräfte wie CEO Oliver Steil und CFO Michael Wilkens in den letzten Monaten Aktienkäufe getätigt haben, was als Zeichen des Vertrauens in die zukünftige Entwicklung des Unternehmens interpretiert werden könnte. Diese Käufe könnten jedoch auch als Versuch gewertet werden, das Vertrauen der Anleger zu stärken, während das Unternehmen mit Herausforderungen konfrontiert ist.

Insgesamt bleibt die Situation für Teamviewer angespannt, und die Anleger werden die kommenden Quartalszahlen und strategischen Entscheidungen genau beobachten müssen.

Die TeamViewer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,30 % und einem Kurs von 6,635EUR auf Tradegate (24. Oktober 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.