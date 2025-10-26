Ölpreise steigen: US-Sanktionen gegen Russland treiben Kosten in die Höhe!

Finanzminister Scott Bessent erklärte, dass die Sanktionen eine Reaktion auf die Weigerung von Kremlchef Wladimir Putin seien, den Krieg gegen die Ukraine zu beenden. Diese Maßnahmen markieren einen signifikanten Wandel in der US-Politik gegenüber Russland und könnten in Zukunft zu strengeren Sanktionen führen, die den russischen Ölfluss weiter beeinträchtigen könnten. Experten wie Warren Patterson von ING Groep NV äußerten jedoch Bedenken hinsichtlich der Wirksamkeit dieser Sanktionen und deren tatsächlichen Einfluss auf die Exporte.

Die Ölpreise haben am Donnerstag ihre Gewinne vom Vortag weiter ausgebaut, nachdem die US-Regierung neue Sanktionen gegen bedeutende russische Ölunternehmen verhängt hat. Ein Barrel der Nordseesorte Brent kostete am Vormittag 65,14 US-Dollar, was einem Anstieg von 2,55 US-Dollar im Vergleich zum Vortag entspricht. Der Preis für die US-Sorte WTI stieg um 2,37 Dollar auf 60,88 Dollar. Diese Preiserhöhungen sind auf die neuen Maßnahmen der US-Regierung zurückzuführen, die sich gegen den russischen Staatskonzern Rosneft und Lukoil richten, sowie deren Tochterunternehmen.

Zusätzlich gibt es Spekulationen, dass Indien und möglicherweise auch China, unter Druck der USA, ihre Importe von russischem Rohöl reduzieren könnten. Berichte über ein Handelsabkommen zwischen Indien und den USA, das eine schrittweise Reduzierung der russischen Ölimporte vorsieht, haben bereits zu einem Anstieg der Ölpreise geführt. Präsident Trump plant, bei einem bevorstehenden Treffen mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping über den Kauf von russischem Öl durch China zu sprechen.

Die Sanktionen könnten den Export russischen Öls weiter unter Druck setzen, da Käufer entscheiden müssen, ob sie weiterhin bei den betroffenen Unternehmen einkaufen. Analysten warnen jedoch, dass die weit verbreitete Nutzung illegaler Finanznetzwerke die Auswirkungen der Sanktionen abschwächen könnte. Rachel Ziemba vom Center for a New American Security betont, dass die Bereitschaft Chinas und Indiens, sich den US-Sanktionen zu beugen, entscheidend für den Erfolg dieser Maßnahmen sein wird.

In einem weiteren Kontext hat ein ukrainischer Drohnenangriff eine Ölraffinerie in Rjasan getroffen, die zu Rosneft gehört, was die geopolitischen Spannungen und die Unsicherheiten auf dem Ölmarkt weiter verstärkt.

Öl (Brent) wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 65,90USD auf Lang & Schwarz (25. Oktober 2025, 13:00 Uhr) gehandelt.