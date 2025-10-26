SAP-Aktien im Aufwind: Analysten optimistisch trotz Marktschwankungen!

SAP hat aufgrund einer zurückhaltenden Kundenbasis seine Wachstumsziele für das laufende Jahr vorsichtiger formuliert. Analysten äußerten sich jedoch optimistisch nach der Telefonkonferenz des Unternehmens. Der Anstieg des „Current Cloud Backlog“, also der vertraglich zugesicherten Clouderlöse für die kommenden 12 Monate, lag am oberen Ende der Markterwartungen. SAP-Chef Christian Klein signalisierte zudem eine Verbesserung der Berechenbarkeit in den letzten Monaten. Obwohl die Erwartungen für das Cloud-Geschäft im Jahr 2025 etwas gedämpft wurden, wird für das kommende Jahr eine Belebung prognostiziert.

Am Mittwoch und Donnerstag hatten die Anleger Schwierigkeiten, die Geschäftszahlen und Signale von SAP einzuordnen. Zunächst stiegen die Aktien des Unternehmens am Mittwochmorgen um bis zu 3 Prozent, bevor sie im Laufe des Tages um 2,3 Prozent fielen. Trotz dieser Schwankungen konnten die SAP-Aktien seit Mitte des Vormonats um 16,5 Prozent zulegen, während der DAX in derselben Zeit nur um etwa 3 Prozent zulegte.

Analyst Nicolas David von Oddo BHF erhöhte sein Kursziel für SAP auf 292 Euro und berichtete von positiven Signalen für die Abschlusspipeline im vierten Quartal. Auch die Privatbank Berenberg senkte ihr Kursziel von 289 auf 280 Euro, behielt jedoch die Kaufempfehlung bei. Laut Analyst Nay Soe Naing hat SAP im dritten Quartal solide Ergebnisse erzielt, und der Auftragsbestand für das Cloud-Wachstum übertraf die Konsensschätzungen.

Am Donnerstag stabilisierten sich die Aktien von SAP nach anfänglichen Verlusten und schlossen 2,2 Prozent höher bei 242 Euro. Analysten blieben optimistisch, da das Unternehmen keine großen Hindernisse durch die aktuelle Kundenzurückhaltung sieht. Klein berichtete von einer vielversprechenden Pipeline für das vierte Quartal, insbesondere bei den öffentlichen Kunden in den USA, wo das Geschäft bereits wieder anzieht.

Die Schweizer Großbank UBS bestätigte ihre Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 300 Euro und hob hervor, dass der Anstieg des Current Cloud Backlog die Markterwartungen übertroffen hat. Trotz der Herausforderungen durch Wechselkurse und ein schwieriges wirtschaftliches Umfeld bleibt der währungsbereinigte Umsatz mit Lizenzen, Wartung und Cloud-Diensten prozentual zweistellig steigend.

Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,17 % und einem Kurs von 231,8EUR auf Tradegate (24. Oktober 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.