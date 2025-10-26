EU ermittelt gegen Facebook, Instagram und TikTok: Hohe Strafen drohen!

TikTok hat auf die Vorwürfe reagiert und erklärt, dass die Anforderungen des DSA und der Datenschutz in Konflikt stehen könnten. Das Unternehmen fordert Klarheit von den Behörden, um beide Vorschriften einhalten zu können. Zudem erhebt die EU-Kommission spezifische Vorwürfe gegen Meta, das Mutterunternehmen von Facebook und Instagram. Es wird kritisiert, dass die Plattformen die Meldung illegaler Inhalte erschweren, indem sie den Nutzern zu viele und möglicherweise irreführende Schritte auferlegen. Dies wird als Verstoß gegen das DSA angesehen, das darauf abzielt, die Nutzerfreundlichkeit zu verbessern und die Meldung von problematischen Inhalten zu erleichtern.

Die Europäische Kommission hat in vorläufigen Ermittlungen festgestellt, dass die sozialen Medienplattformen Facebook, Instagram und TikTok gegen das EU-Digitalgesetz, bekannt als Digital Services Act (DSA), verstoßen. Diese Plattformen könnten mit hohen Geldstrafen konfrontiert werden, wenn sie nicht in der Lage sind, entlastendes Material vorzulegen oder notwendige Anpassungen vorzunehmen. Ein zentrales Problem ist die mangelnde Datentransparenz, die es Forschern erschwert, die Auswirkungen von gewaltverherrlichenden Inhalten auf Kinder zu untersuchen. Die EU-Kommission fordert, dass öffentlich zugängliche Datensätze bereitgestellt werden, um solche Forschungen zu ermöglichen.

Meta hat die Vorwürfe zurückgewiesen und betont, dass das Unternehmen bereits Änderungen vorgenommen hat, um den Anforderungen des DSA gerecht zu werden. Ein Sprecher des Unternehmens äußerte sich optimistisch, dass die Lösungen den EU-Vorgaben entsprechen. Die EU-Kommission hat jedoch klargestellt, dass sie noch keine endgültige Entscheidung über mögliche Verstöße getroffen hat. Sollte die Kommission jedoch zu dem Schluss kommen, dass die Plattformen gegen das EU-Recht verstoßen, könnten Geldstrafen von bis zu sechs Prozent des jährlichen Umsatzes verhängt werden.

Zusätzlich zu den aktuellen Ermittlungen gibt es auch Bedenken hinsichtlich des Kinderschutzes auf den Plattformen von Meta. Die EU-Kommission vermutet, dass der Konzern nicht ausreichend Maßnahmen ergreift, um Kinder und Jugendliche vor süchtig machenden Inhalten zu schützen. TikTok steht unter Verdacht, Risiken für Wahlen und die öffentliche Debatte nicht ausreichend zu erkennen und zu minimieren, was die Kommission ebenfalls besorgt.

Die laufenden Verfahren und die vorläufigen Ergebnisse scheinen auch als Druckmittel in den festgefahrenen Verhandlungen zwischen der EU und Meta zu fungieren, während die EU gleichzeitig versucht, den Vorwurf zu entkräften, sie würde nur gegen US-Unternehmen vorgehen.

Die Meta Platforms (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,59 % und einem Kurs von 738,4EUR auf Nasdaq (25. Oktober 2025, 02:00 Uhr) gehandelt.