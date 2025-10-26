Pentixapharm: Strategische Neuausrichtung für nachhaltiges Wachstum 2025

Ein zentrales Projekt in dieser Neuausrichtung ist das Phase-3-bereite CXCR4-Programm, das die Diagnose von therapieresistenter Hypertonie verbessern soll. Pentixapharm plant, die Mitarbeiterzahl um etwa 50 % zu reduzieren, um die operativen Kosten signifikant zu senken und die finanzielle Stabilität bis ins erste Quartal 2027 zu sichern. Die Umsetzung dieser Maßnahmen soll im ersten Halbjahr 2026 abgeschlossen sein.

Die Pentixapharm Holding AG, ein Biotech-Unternehmen mit Sitz in Berlin, hat am 23. Oktober 2025 eine strategische Neuausrichtung bekannt gegeben, die sich auf die Optimierung ihrer Pipeline und Kostenstruktur konzentriert. Der Vorstand und Aufsichtsrat haben beschlossen, die Aktivitäten in den frühen Forschungs- und Entwicklungsphasen erheblich zu reduzieren und die Ressourcen gezielt auf die klinisch am weitesten fortgeschrittenen Programme zu konzentrieren. Dies geschieht im Rahmen der im Mai 2025 vorgestellten klinischen Entwicklungsstrategie, die die Priorisierung der CXCR4-gerichteten Programme umfasst.

Dr. Dirk Pleimes, CEO und CMO von Pentixapharm, betonte die Fortschritte des CXCR4-Programms und dessen Bedeutung für die klinische Entwicklung des Unternehmens. Die Maßnahmen zur Kostenoptimierung sind entscheidend, um die Effizienz zu steigern und die nächsten klinischen Meilensteine zu erreichen. Pleimes erklärte, dass die Anpassung der Organisationsstruktur zwar eine schwierige Entscheidung sei, jedoch notwendig, um den nachhaltigen Wert des Unternehmens zu sichern und weiteres Wachstum zu ermöglichen.

Pentixapharm ist auf die Entwicklung von präzisionsmedizinischen Diagnostika und Therapeutika in den Bereichen Onkologie und Kardiologie spezialisiert. Die klinische Pipeline des Unternehmens umfasst neben dem CXCR4-Programm auch innovative Therapieansätze für hämatologische Krebserkrankungen sowie eine Antikörperplattform, die auf den Immun-Checkpoint-Marker CD24 abzielt. Diese Entwicklungen sind Teil einer umfassenden Strategie, die darauf abzielt, die Patientenversorgung zu verbessern und in einem der am schnellsten wachsenden Bereiche der Präzisionsmedizin nachhaltiges Wachstum zu erzielen.

Insgesamt zeigt die Neuausrichtung von Pentixapharm eine klare Fokussierung auf wertschöpfende Projekte und eine Stärkung der finanziellen Position, um die Herausforderungen des Marktes erfolgreich zu meistern.

