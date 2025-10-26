VW kämpft gegen Chipkrise: Produktion gesichert trotz Lieferengpässen!

Volkswagen (VW) zeigt sich optimistisch, dass Produktionsstopps aufgrund von Halbleitermangel abgewendet werden können. Christian Vollmer, der Produktionsvorstand der Marke, erklärte, dass man mit einem alternativen Lieferanten verhandle, um den Ausfall von Nexperia-Halbleitern zu kompensieren. Diese Probleme sind entstanden, nachdem die niederländische Regierung die Kontrolle über Nexperia übernommen hat, was zu einem Exportstopp von Chips nach China führte. Trotz dieser Herausforderungen gab VW an, dass die Produktion an den deutschen Standorten in der kommenden Woche gesichert sei und keine Ausfälle zu erwarten seien.

In der Zwickauer E-Auto-Fabrik, die Anfang Oktober eine einwöchige Produktionspause einlegte, sind nun Sonderschichten geplant, abhängig von der Zustimmung des Betriebsrats. Derzeit wird die Produktion dort im Zwei-Schicht-Betrieb durchgeführt, was auf Überkapazitäten in den deutschen Werken zurückzuführen ist. Die Zahl der Beschäftigten in Zwickau ist von über 10.000 auf etwa 9.200 gesunken, was die Unsicherheit über die Zukunft des Standorts und die damit verbundenen Arbeitsplätze verstärkt. Die Industrie- und Handelskammer Chemnitz betonte, dass die wirtschaftliche Stimmung in der Region stark unter dieser Unsicherheit leidet.