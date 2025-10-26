    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVolkswagen (VW) Vz AktievorwärtsNachrichten zu Volkswagen (VW) Vz
    81 Aufrufe 81 0 Kommentare 0 Kommentare

    VW kämpft gegen Chipkrise: Produktion gesichert trotz Lieferengpässen!

    VW kämpft gegen Chipkrise: Produktion gesichert trotz Lieferengpässen!
    Foto: Julian Stratenschulte - dpa

    Volkswagen (VW) zeigt sich optimistisch, dass Produktionsstopps aufgrund von Halbleitermangel abgewendet werden können. Christian Vollmer, der Produktionsvorstand der Marke, erklärte, dass man mit einem alternativen Lieferanten verhandle, um den Ausfall von Nexperia-Halbleitern zu kompensieren. Diese Probleme sind entstanden, nachdem die niederländische Regierung die Kontrolle über Nexperia übernommen hat, was zu einem Exportstopp von Chips nach China führte. Trotz dieser Herausforderungen gab VW an, dass die Produktion an den deutschen Standorten in der kommenden Woche gesichert sei und keine Ausfälle zu erwarten seien.

    In der Zwickauer E-Auto-Fabrik, die Anfang Oktober eine einwöchige Produktionspause einlegte, sind nun Sonderschichten geplant, abhängig von der Zustimmung des Betriebsrats. Derzeit wird die Produktion dort im Zwei-Schicht-Betrieb durchgeführt, was auf Überkapazitäten in den deutschen Werken zurückzuführen ist. Die Zahl der Beschäftigten in Zwickau ist von über 10.000 auf etwa 9.200 gesunken, was die Unsicherheit über die Zukunft des Standorts und die damit verbundenen Arbeitsplätze verstärkt. Die Industrie- und Handelskammer Chemnitz betonte, dass die wirtschaftliche Stimmung in der Region stark unter dieser Unsicherheit leidet.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Volkswagen AG Vz!
    Short
    96,00€
    Basispreis
    0,62
    Ask
    × 14,53
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    84,32€
    Basispreis
    0,63
    Ask
    × 14,30
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    VW hat zudem den Wechsel des Beschaffungsvorstands Dirk Große-Loheide angekündigt, der Ende des Monats im Rahmen einer Altersregelung ausscheidet. Karsten Schnake, bisheriger Beschaffungsvorstand bei Škoda, wird seine Position übernehmen. VW betonte, dass dieser Wechsel nicht im Zusammenhang mit der aktuellen Chipkrise stehe, sondern bereits lange geplant war.

    Die Chipkrise hat nicht nur VW, sondern auch andere Automobilhersteller und Zulieferer betroffen. Trotz der gegenwärtigen Schwierigkeiten bleibt VW optimistisch und beobachtet die Entwicklungen genau, um gegebenenfalls Anpassungen in der Produktionsplanung vorzunehmen. Die Verhandlungen mit potenziellen Ersatzlieferanten laufen, um die Abhängigkeit von Nexperia zu verringern und die Produktion aufrechtzuerhalten.

    Insgesamt bleibt die Situation angespannt, da die Unsicherheiten in der Lieferkette und die geopolitischen Spannungen zwischen den USA und China weiterhin Auswirkungen auf die Automobilindustrie haben könnten. VW bemüht sich jedoch, die Produktion zu stabilisieren und die Herausforderungen der Chipkrise zu meistern.



    Volkswagen (VW) Vz

    +0,67 %
    +0,83 %
    -4,14 %
    -7,04 %
    -1,10 %
    -31,48 %
    -34,16 %
    -16,93 %
    +1.881,95 %
    ISIN:DE0007664039WKN:766403

    Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,67 % und einem Kurs von 90,06EUR auf Tradegate (24. Oktober 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    VW kämpft gegen Chipkrise: Produktion gesichert trotz Lieferengpässen! Volkswagen (VW) zeigt sich optimistisch, dass Produktionsstopps aufgrund von Halbleitermangel abgewendet werden können. Christian Vollmer, der Produktionsvorstand der Marke, erklärte, dass man mit einem alternativen Lieferanten verhandle, um den …