Medios AG: Strategische Umplatzierung stärkt Partnerschaft mit Janus Henderson

Bencis hatte im Jahr 2024 insgesamt 1.700.000 Medios-Aktien im Rahmen einer Sachkapitalerhöhung erworben, die im Zusammenhang mit der Übernahme von Ceban Pharmaceuticals B.V. durch Medios stand. Matthias Gärtner, Vorstandsvorsitzender der Medios AG, äußerte sich positiv über die neue Partnerschaft mit Janus Henderson und betonte das Vertrauen in die Wachstumsstrategie des Unternehmens. Er hob hervor, dass die Zusammenarbeit mit Janus Henderson, die bereits seit vielen Jahren besteht, als professionell und wertvoll angesehen wird.

Am 24. Oktober 2025 gab die Medios AG, ein führender Anbieter im Bereich Specialty Pharma in Europa, bekannt, dass Bencis Capital Partners B.V. ihren gesamten Aktienbesitz an der Medios AG umplatziert hat. Diese Umplatzierung betrifft rund 6,7 % des Grundkapitals des Unternehmens und wurde an den institutionellen Investor Janus Henderson Group Plc verkauft. Die Transaktion wurde von der Berenberg Bank begleitet.

Die Medios AG hat sich auf Individualmedizin spezialisiert und bietet innovative Lösungen sowie intelligente Services für zentrale Partner in der Versorgungskette an. Das Unternehmen ist in Deutschland, den Niederlanden, Belgien und Spanien tätig und hat sich zum Ziel gesetzt, durch enge Kooperationen mit Apotheken, Facharztpraxen und pharmazeutischen Unternehmen die besten Therapien für Patienten bereitzustellen. Medios ist das erste börsennotierte Specialty Pharma Unternehmen in Deutschland und ist im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) gelistet.

Die Umplatzierung der Aktien könnte als strategischer Schritt zur Stärkung der finanziellen Basis und zur Erhöhung der Liquidität des Unternehmens interpretiert werden. Die Beteiligung eines langfristig orientierten Investors wie Janus Henderson könnte zudem das Vertrauen in die zukünftige Entwicklung der Medios AG stärken.

In einer begleitenden Stimmrechtsmitteilung wurde bekannt gegeben, dass Janus Henderson nach der Umplatzierung 6,39 % der Stimmrechte an der Medios AG hält. Diese Veränderungen in der Aktionärsstruktur könnten für Investoren und Analysten von Interesse sein, da sie möglicherweise Auswirkungen auf die Unternehmensstrategie und die zukünftige Entwicklung von Medios haben.

Insgesamt zeigt die Umplatzierung der Aktien von Bencis ein aktives Management der Unternehmensbeteiligungen und unterstreicht das Engagement von Medios, sich als führender Anbieter im Bereich Specialty Pharma weiter zu etablieren.

Die Medios Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,78 % und einem Kurs von 12,84EUR auf Tradegate (24. Oktober 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.