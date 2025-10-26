P&G überrascht mit starken Quartalszahlen: Umsatz und Gewinn steigen!

Die Gewinne für die Aktionäre beliefen sich auf fast 4,8 Milliarden Dollar, was einem Anstieg von einem Fünftel im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Analysten sehen in diesen Ergebnissen ein Zeichen für die Widerstandsfähigkeit von P&G und deuten darauf hin, dass die Strategie des Unternehmens, Preiserhöhungen durchzusetzen, erfolgreich ist. P&G hebt die Qualität seiner Produkte, zu denen bekannte Marken wie Gilette, Oral-B und Head & Shoulders gehören, hervor, um sich von der Konkurrenz abzuheben.

Procter & Gamble (P&G) hat im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2025/26, das am 30. September endete, überraschend starke Umsatz- und Ergebniszahlen präsentiert. Der Umsatz stieg um drei Prozent auf 22,4 Milliarden US-Dollar (19,3 Milliarden Euro), was über den Markterwartungen liegt. Bereinigt um Wechselkurseffekte sowie Zu- und Verkäufe betrug das Plus zwei Prozent. Besonders bemerkenswert ist, dass trotz schwächelnder Geschäfte in den Bereichen Baby-, Damen- und Familienpflege die starke Nachfrage nach Beauty- und Körperpflege-Produkten den Konzern stützen konnte.

Parallel zu den positiven Geschäftszahlen durchläuft P&G seit Mitte des Jahres ein umfassendes Restrukturierungsprogramm. Ziel ist es, die Kosten zu senken und die Wettbewerbsfähigkeit zu steigern. Im Rahmen dieser Maßnahmen plant das Unternehmen, 7.000 Stellen abzubauen, was mit Kosten von bis zu 1,6 Milliarden Dollar in den nächsten zwei Jahren verbunden sein wird.

Die Bestätigung der Jahresziele und die positive Reaktion der Märkte, die zu einem leichten Anstieg der Aktie im vorbörslichen Handel führten, unterstreichen das Vertrauen in die zukünftige Entwicklung des Unternehmens. P&G zeigt sich optimistisch, dass die Anpassungen im Portfolio und die Fokussierung auf profitablere Produktlinien die Ertragskraft weiter stärken werden.

Insgesamt reflektieren die aktuellen Ergebnisse die Fähigkeit von P&G, sich in einem herausfordernden Marktumfeld zu behaupten und gleichzeitig strategische Veränderungen voranzutreiben, um langfristig wettbewerbsfähig zu bleiben. Die Kombination aus soliden Verkaufszahlen und einem klaren Restrukturierungsplan könnte dem Unternehmen helfen, auch in Zukunft erfolgreich zu sein.

Die Procter & Gamble Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,18 % und einem Kurs von 152,5EUR auf NYSE (25. Oktober 2025, 02:04 Uhr) gehandelt.