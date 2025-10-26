GSK erhält FDA-Zulassung für Blenrep: Wendepunkt in der Blutkrebsbehandlung?

Der britische Pharmakonzern GSK hat von der US-Arzneimittelbehörde FDA die Genehmigung erhalten, sein Blutkrebsmedikament Blenrep als Kombinationstherapie in den USA zu vertreiben. Das Medikament wird in Kombination mit zwei anderen Präparaten (BVd) zur Behandlung von Erwachsenen mit rezidiviertem oder refraktärem multiplem Myelom eingesetzt, die bereits mindestens zwei vorherige Therapien durchlaufen haben. Diese positive Entwicklung wurde am Freitag von GSK bekannt gegeben und von Analysten wohlwollend aufgenommen.

Im Sommer dieses Jahres hatte ein Ausschuss der FDA die Hoffnungen auf eine Zulassung von Blenrep gedämpft, indem er das Chance-Risiko-Profil des Medikaments als unzureichend bewertete. Dies führte zu einem Druck auf den Aktienkurs von GSK. Die aktuelle Zulassung könnte jedoch als Wendepunkt für das Unternehmen angesehen werden, auch wenn die potenzielle Patientengruppe kleiner ist als ursprünglich angenommen. Analyst Zain Ebrahim von JPMorgan betont, dass eine Erweiterung der Zulassung auf andere Krankheitsphasen möglich sei, jedoch die entsprechenden Studiendaten erst 2028 erwartet werden. Diese Daten sind entscheidend, um GSKs Ziel eines Jahresspitzenumsatzes von über drei Milliarden britischen Pfund zu erreichen.