GSK erhält FDA-Zulassung für Blenrep: Wendepunkt in der Blutkrebsbehandlung?
Der britische Pharmakonzern GSK hat von der US-Arzneimittelbehörde FDA die Genehmigung erhalten, sein Blutkrebsmedikament Blenrep als Kombinationstherapie in den USA zu vertreiben. Das Medikament wird in Kombination mit zwei anderen Präparaten (BVd) zur Behandlung von Erwachsenen mit rezidiviertem oder refraktärem multiplem Myelom eingesetzt, die bereits mindestens zwei vorherige Therapien durchlaufen haben. Diese positive Entwicklung wurde am Freitag von GSK bekannt gegeben und von Analysten wohlwollend aufgenommen.
Im Sommer dieses Jahres hatte ein Ausschuss der FDA die Hoffnungen auf eine Zulassung von Blenrep gedämpft, indem er das Chance-Risiko-Profil des Medikaments als unzureichend bewertete. Dies führte zu einem Druck auf den Aktienkurs von GSK. Die aktuelle Zulassung könnte jedoch als Wendepunkt für das Unternehmen angesehen werden, auch wenn die potenzielle Patientengruppe kleiner ist als ursprünglich angenommen. Analyst Zain Ebrahim von JPMorgan betont, dass eine Erweiterung der Zulassung auf andere Krankheitsphasen möglich sei, jedoch die entsprechenden Studiendaten erst 2028 erwartet werden. Diese Daten sind entscheidend, um GSKs Ziel eines Jahresspitzenumsatzes von über drei Milliarden britischen Pfund zu erreichen.
Blenrep war 2022 vom Markt genommen worden, da GSK nicht nachweisen konnte, dass das Medikament effektiver ist als bestehende Behandlungen. In der Folge wurde das Medikament in Kombination mit anderen Arzneimitteln untersucht und Patienten in einem früheren Stadium der Krankheit verabreicht. Trotz der positiven Nachricht über die Zulassung bleibt die Einschätzung von JPMorgan für GSK mit einem Kursziel von 1400 Pence auf "Underweight", was darauf hindeutet, dass Analysten vorsichtig bleiben, da die Anzahl der Patienten, die von der neuen Therapie profitieren könnten, begrenzt ist.
Insgesamt stellt die Genehmigung von Blenrep einen wichtigen Schritt für GSK dar, der jedoch von der Notwendigkeit weiterer Forschung und einer breiteren Zulassung begleitet wird, um die wirtschaftlichen Ziele des Unternehmens zu erreichen. Die Entwicklungen in der Behandlung des multiplen Myeloms könnten somit sowohl für GSK als auch für die betroffenen Patienten von großer Bedeutung sein.
Die GSK Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,17 % und einem Kurs von 18,54EUR auf Tradegate (24. Oktober 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.
