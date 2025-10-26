flatexDEGIRO AG: Stimmrechtsänderung und beeindruckendes Umsatzwachstum!

Der Emittent, flatexDEGIRO AG, hat seinen Sitz in Frankfurt am Main und ist unter dem Legal Entity Identifier (LEI) 529900IRBZTADXJB6757 registriert. Die Mitteilung bezieht sich auf den Erwerb und die Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten sowie auf Änderungen in der Gesamtzahl der Stimmrechte. Der Hauptgrund für die Mitteilung war die Rückgabe von Aktiensicherheiten durch die DWS Investment GmbH, die als Mitteilungspflichtige auftritt.

Am 24. Oktober 2025 veröffentlichte die flatexDEGIRO AG eine Stimmrechtsmitteilung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG, die eine europaweite Verbreitung zum Ziel hatte. Die Mitteilung wurde durch die EQS Group übermittelt und gibt Aufschluss über wesentliche Veränderungen in den Stimmrechtsanteilen des Unternehmens.

Am 21. Oktober 2025 wurde eine Schwellenberührung festgestellt, die den Stimmrechtsanteil von DWS Investment GmbH auf 4,82 % reduzierte, im Vergleich zu 5,30 % in der vorherigen Mitteilung. Die Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG beträgt 110.134.548. Der Rückgang der Stimmrechte ist auf die Rückgabe von 531.614 Aktien zurückzuführen, die DWS Investment GmbH zugerechnet werden.

Zusätzlich zu den stimmrechtlichen Informationen berichtet die flatexDEGIRO AG über eine positive Geschäftsentwicklung. Im Rahmen einer strategischen Neuausrichtung strebt das Unternehmen an, zur führenden europäischen Plattform für den Vermögensaufbau zu werden. Diese Strategie spiegelt sich auch in einem Rebranding wider, das die Bildsprache des Unternehmens seriöser gestaltet hat.

Die finanziellen Kennzahlen zeigen eine beeindruckende Entwicklung: Ein Umsatzwachstum von 18 %, eine Steigerung der Provisionserträge um 34 %, ein um 51 % erhöhtes EBITDA und ein um 64 % gesteigerter Vorsteuergewinn. Diese Erfolge haben dazu geführt, dass das Konzernergebnis über die letzten vier Quartale auf über 150 Millionen Euro angewachsen ist. Trotz der positiven Kursentwicklung, die die Marktkapitalisierung auf 3,50 Milliarden Euro anhebt, bleibt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit Werten zwischen 20 und 25 im angemessenen Rahmen.

Insgesamt zeigt die flatexDEGIRO AG eine starke Performance und verfolgt ambitionierte Ziele, die durch solide finanzielle Ergebnisse untermauert werden.

Die flatexDEGIRO Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,11 % und einem Kurs von 33,88EUR auf Tradegate (24. Oktober 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.