Cherry SE sichert sich 5,7 Millionen Euro: Starke Partnerschaft mit Argand!

Argand, der bereits über 30 % des Grundkapitals der Cherry SE hält, wird durch diese Maßnahmen als entscheidender Partner in der finanziellen Stabilität des Unternehmens betrachtet. Oliver Kaltner, CEO der Cherry SE, äußerte sich positiv über das Engagement von Argand und betonte, dass dies dem Vorstand mehr Spielraum für die Umsetzung strategischer Maßnahmen in den Bereichen Peripheriegeräte und digitale Gesundheit geben wird. Kaltner sieht die Unterstützung als ein starkes Signal an das Unternehmen, das Management und den Kapitalmarkt.

Die Cherry SE, ein international agierender Hersteller von Computer-Eingabegeräten und digitalen Lösungen im Gesundheitssektor, hat am 23. Oktober 2025 eine bedeutende Vereinbarung mit ihrem Großaktionär Argand Partners, LP, bekannt gegeben. Diese Vereinbarung zielt darauf ab, die Liquidität der Cherry-Gruppe zu stärken und umfasst insgesamt bis zu 5,7 Millionen Euro.

Im Detail umfasst die Vereinbarung mehrere Schritte zur Verbesserung der finanziellen Situation. Zunächst erwirbt Argand zwei interne Darlehensforderungen der Cherry SE gegenüber ihren Tochtergesellschaften Cherry Americas LLC und Cherry Europe GmbH im Gesamtwert von 1,5 Millionen Euro. Die Rückzahlung dieser Darlehen ist gestaffelt, wobei eine erste Tranche von 500.000 Euro bis Ende März 2026 fällig ist und der Restbetrag bis Ende 2027 zurückgezahlt werden soll.

Zusätzlich verkauft die Cherry SE 1.100.284 eigene Aktien an Argand zum aktuellen Marktpreis, was einen weiteren Mittelzufluss von etwa 680.000 Euro generiert. Darüber hinaus verpflichtet sich Argand, Cherry weitere 3,5 Millionen Euro zur Verfügung zu stellen. Diese Mittel sollen durch den Erwerb bestimmter Lagerbestände der US-Tochtergesellschaft Cherry Americas LLC bereitgestellt werden, wobei Cherry als Lagerhalter und Verkaufsagent fungiert.

Die Cherry SE, mit Hauptsitz in Auerbach, Deutschland, ist bekannt für ihre hochwertigen Produkte, die speziell auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten sind. Das Unternehmen beschäftigt Mitarbeiter in verschiedenen Ländern und bietet Lösungen für hybride Arbeitsumgebungen sowie im Bereich Digital Healthcare an.

Insgesamt zeigt die Vereinbarung mit Argand, dass die Cherry SE aktiv an der Stärkung ihrer finanziellen Basis arbeitet, um ihre strategischen Ziele zu verfolgen und ihre Marktposition weiter auszubauen.

Die Cherry Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,01 % und einem Kurs von 0,598EUR auf Tradegate (24. Oktober 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.