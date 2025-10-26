Bundesanleihen unter Druck: Ölpreise und Inflationssorgen belasten Märkte

Der Rückgang der Anleihen ist vor allem auf den Anstieg der Ölpreise zurückzuführen, der durch neue US-Sanktionen gegen große russische Ölunternehmen ausgelöst wurde. Diese Entwicklung hat Inflationssorgen geschürt und die Spekulationen über eine weniger lockere Geldpolitik der Notenbanken angeheizt. Die Marktteilnehmer befürchten, dass die steigenden Ölpreise die Inflation anheizen könnten, was die Europäische Zentralbank (EZB) dazu veranlassen könnte, von weiteren Leitzinssenkungen abzusehen.

Am Donnerstag und Freitag haben die deutschen Bundesanleihen nachgegeben, was sich in einem Rückgang des Euro-Bund-Futures um 0,15 Prozent auf 130 Punkte am Donnerstag und um 0,28 Prozent auf 129,53 Punkte am Freitag niederschlug. In der Folge stieg die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen auf 2,58 Prozent am Donnerstag und auf 2,62 Prozent am Freitag.

Die wirtschaftlichen Impulse blieben in dieser Zeit gering. Positiv zu vermerken ist jedoch, dass die Stimmung in den französischen Unternehmen im Oktober überraschend besser war als erwartet. Zudem gab es in der Eurozone ein besser als erwartetes Konsumklima, das leicht anstieg, während Volkswirte einen Rückgang prognostiziert hatten. Dies könnte auf eine mögliche Belebung der Wirtschaft im Euroraum hindeuten, was von Commerzbank-Experte Ralph Solveen als Hoffnungsschimmer für die kommenden Monate interpretiert wird.

Am Freitag belasteten die Anleihen zusätzlich die positiven Konjunkturdaten aus der Eurozone, insbesondere der Einkaufsmanagerindex, der den höchsten Wert seit Mai 2024 erreichte. Diese Entwicklung deutet auf eine Verbesserung der Unternehmensstimmung hin, insbesondere im Dienstleistungssektor. Trotz der positiven Daten bleibt die Aussicht auf einen kräftigen wirtschaftlichen Aufschwung jedoch begrenzt.

Die Finanzmärkte warteten zudem auf die Veröffentlichung der Verbraucherpreisdaten aus den USA, die trotz der teilweisen Schließung der Regierungsbehörden veröffentlicht wurden. Die Inflationsrate stieg im September im Jahresvergleich um 3,0 Prozent, was die Erwartungen der Volkswirte, die einen Anstieg auf 3,1 Prozent prognostiziert hatten, nicht ganz erfüllte. Dennoch wird allgemein erwartet, dass die US-Notenbank in der kommenden Woche die Zinsen erneut senken wird, was die Märkte weiterhin beeinflussen könnte.

BUND Future wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,31 % und einem Kurs von 129,5EUR auf Eurex (24. Oktober 2025, 21:59 Uhr) gehandelt.