Bundesarbeitsgericht stärkt Frauen: Gleiche Bezahlung jetzt leichter durchsetzbar!

Im konkreten Fall klagte eine Frau aus der mittleren Führungsebene der Daimler Truck AG, die sich mit einem männlichen Spitzenverdiener ihrer Abteilung vergleichen wollte. Der Streitwert beläuft sich auf über 100.000 Euro für einen Zeitraum von fünf Jahren. Die Vorsitzende Richterin Martina Ahrendt stellte klar, dass der sogenannte Paarvergleich, also der direkte Vergleich mit einem Kollegen, entscheidend sei. Der Mittelwert einer Vergleichsgruppe sei irrelevant. Sollte der Arbeitgeber die Vermutung einer Benachteiligung nicht widerlegen können, ist er verpflichtet, das höhere Entgelt zu zahlen.

Das Bundesarbeitsgericht (BAG) hat in einem wegweisenden Urteil entschieden, dass Frauen bei der Forderung nach gleicher Bezahlung wie ihre männlichen Kollegen nicht nur auf den Mittelwert einer Vergleichsgruppe zurückgreifen müssen. Vielmehr können sie sich im besten Fall an den Spitzenverdienern oder anderen Kollegen mit vergleichbaren Tätigkeiten orientieren, wenn sie den Verdacht haben, aufgrund ihres Geschlechts diskriminiert zu werden. Dieses Urteil stärkt die Position von Frauen im Arbeitsleben und könnte die Beweisführung bei geschlechtsbedingter Entgeltdiskriminierung erleichtern.

Das Urteil hebt ein vorheriges Urteil des Landesarbeitsgerichts auf, das sich an den Medianwerten für weibliche und männliche Vergleichsgruppen orientierte. Der Fall wird nun zurück an das Landesarbeitsgericht verwiesen, wo der Arbeitgeber die Möglichkeit hat, sachliche Gründe für die unterschiedliche Bezahlung darzulegen.

Die Vize-Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB), Elke Hannack, kritisierte, dass das deutsche Entgelttransparenzgesetz nicht ausreichend sei und forderte eine vollständige Umsetzung der EU-Entgelttransparenzrichtlinie. Laut aktuellen Statistiken beträgt die Lohnlücke zwischen Frauen und Männern in Deutschland bereinigt um branchenspezifische Unterschiede sechs Prozent. Die Bundesregierung hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2030 Lohngleichheit zu erreichen.

Insgesamt zeigt das Urteil des BAG, dass die rechtlichen Rahmenbedingungen für die Durchsetzung von Lohngleichheit zwischen den Geschlechtern gestärkt werden. Es könnte dazu beitragen, die bestehende Diskrepanz in der Bezahlung zu verringern und Frauen mehr Rechte im Arbeitsleben zu gewähren.

Die Daimler Truck Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,86 % und einem Kurs von 35,38EUR auf Tradegate (24. Oktober 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.