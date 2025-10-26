Ford kämpft mit Zöllen und Aluminiumkrise – Quartalszahlen überraschen!

Die aggressive Handelspolitik der Trump-Regierung, die neue Importzölle umfasst, hat im vergangenen Quartal das Ergebnis vor Zinsen und Steuern um 700 Millionen Dollar belastet. Dennoch rechnet Ford für das laufende Jahr mit einer geringeren Belastung von einer Milliarde Dollar durch die Zölle, nachdem die US-Regierung die Abgaben für in den USA produzierende Hersteller abgemildert hat. Zuvor war eine Belastung von zwei Milliarden Dollar prognostiziert worden.

Ford, der US-Autoriese, sieht sich derzeit mit mehreren Herausforderungen konfrontiert, die sowohl aus der Handelspolitik der Trump-Administration als auch aus internen Problemen resultieren. Ein Brand bei Novelis, einem wichtigen Aluminium-Zulieferer, hat zu erheblichen Lieferengpässen geführt, die Ford schätzungsweise 1,5 bis 2 Milliarden Dollar kosten werden. Trotz dieser Schwierigkeiten konnte Ford bei der Vorlage seiner Quartalszahlen die Markterwartungen übertreffen. Der Umsatz stieg um neun Prozent auf 50,5 Milliarden Dollar, während der Quartalsgewinn von 900 Millionen Dollar im Vorjahr auf 2,4 Milliarden Dollar anstieg.

Ein weiteres Problem für Ford ist der anhaltende Verlust im Geschäft mit Elektroautos, wo im letzten Quartal ein operativer Verlust von 1,4 Milliarden Dollar verzeichnet wurde. Im Gegensatz dazu erwirtschaftete Ford mit Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren einen Gewinn von 1,54 Milliarden Dollar und mit Nutzfahrzeugen fast zwei Milliarden Dollar. Der Brand bei Novelis, der im September in einem Werk in New York ausbrach, hat die Aluminiumversorgung beeinträchtigt, was Ford dazu zwingt, mit Novelis und anderen Unternehmen zusammenzuarbeiten, um die Lücke zu schließen.

In einem anderen Kontext hat Präsident Trump die Handelsgespräche mit Kanada abrupt beendet, nachdem eine Werbekampagne in Ontario gegen die Zölle gestartet wurde. Trump kritisierte die kanadische Regierung und warf ihr vor, die US-Richter in Zollfragen beeinflussen zu wollen. Diese Entwicklungen zeigen, wie angespannt die Handelsbeziehungen zwischen den USA und Kanada sind, trotz vorheriger Fortschritte und freundlicher Gespräche zwischen den beiden Ländern.

Insgesamt steht Ford vor der Herausforderung, seine Produktionsziele zu erreichen und gleichzeitig die finanziellen Belastungen durch Zölle und interne Probleme zu bewältigen. Die kommenden Monate werden entscheidend sein, um zu sehen, wie das Unternehmen auf diese vielschichtigen Herausforderungen reagiert.

Die Ford Motor Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +12,16 % und einem Kurs von 13,84EUR auf NYSE (25. Oktober 2025, 02:04 Uhr) gehandelt.