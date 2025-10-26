BB Biotech: Starker Quartalsbericht – Aktienkurs und NAV deutlich gestiegen!

Im dritten Quartal erzielte BB Biotech einen Reingewinn von CHF 448 Millionen, was einen signifikanten Anstieg im Vergleich zu einem Verlust von CHF 157 Millionen im Vorjahresquartal darstellt. Diese positive Entwicklung wurde durch eine starke Portfolioleistung und eine Rückkehr der Dynamik im Biotech-Sektor unterstützt. Ein verbessertes makroökonomisches Umfeld, insbesondere die Zinssenkung der US-Notenbank im September und eine nachlassende Inflation, haben die Risikobereitschaft der Investoren gestärkt.

BB Biotech AG hat am 24. Oktober 2025 ihren Zwischenbericht für das dritte Quartal 2025 veröffentlicht, der positive Ergebnisse und erste Anzeichen einer Erholung im Biotech-Sektor zeigt. Der Aktienkurs des Unternehmens stieg um 20,0 % in CHF, 20,1 % in EUR und 19,5 % in USD, was eine deutliche Überperformance gegenüber dem Nasdaq Biotech Index (NBI) darstellt, der um 15,6 % zulegte. Der Nettoinventarwert (NAV) erhöhte sich um 24,0 % in CHF und EUR sowie um 23,5 % in USD, was eine Outperformance von 7,9 Prozentpunkten gegenüber dem NBI bedeutet.

Das Portfolio von BB Biotech hat bedeutende Fortschritte gemacht, insbesondere durch Unternehmen wie Ionis Pharmaceuticals, Alnylam und Revolution Medicines, die wichtige klinische und regulatorische Meilensteine erreicht haben. Zudem zeigt die hohe M&A-Aktivität in der Branche, mit Übernahmen durch große Pharmaunternehmen wie Pfizer und Roche, das anhaltende Interesse an innovativen Biotech-Firmen.

BB Biotech hat auch eine neue Beteiligung an Avidity Biosciences eingegangen, um das Engagement im Bereich RNA-basierter Therapeutika zu erweitern. Die Aufnahme in den SPI ESG Index hebt das Engagement des Unternehmens für verantwortungsbewusstes Investieren hervor.

Die strategische Neuausrichtung des Portfolios, einschließlich der Reduzierung der Beteiligungen von 23 auf 21, hat es BB Biotech ermöglicht, Kapital für vielversprechendere Investitionen freizusetzen. Das Unternehmen bleibt gut positioniert, um von der Erholung des Sektors zu profitieren, insbesondere da die Bewertungen im Biotech-Sektor weiterhin attraktiv sind und die Fundamentaldaten sich verbessern.

Insgesamt zeigt der Zwischenbericht, dass BB Biotech optimistisch in die Zukunft blickt und gut aufgestellt ist, um nachhaltigen Wert für seine Aktionäre zu schaffen und gleichzeitig zur medizinischen Innovation beizutragen.

Die BB Biotech Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 43,13EUR auf Lang & Schwarz (25. Oktober 2025, 12:59 Uhr) gehandelt.