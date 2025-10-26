Euro stabilisiert sich: US-Inflation und Ölpreise im Fokus!

Ein wesentlicher Faktor für die Stabilität des Euro war die Entwicklung der US-Inflation. Im September stiegen die Verbraucherpreise in den USA um 3,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, was unter den Erwartungen von 3,1 Prozent lag. Diese Daten wurden aufgrund eines teilweisen Shutdowns der US-Regierung verspätet veröffentlicht. Die Inflationsergebnisse unterstützen die Annahme, dass die US-Notenbank (Fed) in der kommenden Woche die Leitzinsen senken könnte. Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank, äußerte die Erwartung, dass eine Zinssenkung in der nächsten Woche sicher sei und auch im Dezember eine weitere Lockerung der Geldpolitik erfolgen könnte.

Am Donnerstag und Freitag der vergangenen Woche zeigte sich der Euro im US-Handel stabil und konnte seinen leichten Vorsprung gegenüber dem US-Dollar verteidigen. Am Donnerstag notierte die Gemeinschaftswährung bei 1,1617 US-Dollar, während die Europäische Zentralbank (EZB) den Referenzkurs auf 1,1593 Dollar festlegte. Am Freitag stieg der Euro leicht auf 1,1627 US-Dollar, wobei der Referenzkurs der EZB auf 1,1612 Dollar angepasst wurde. Der Dollar kostete damit 0,8611 Euro.

Die Unsicherheit über die Auswirkungen der US-Zollpolitik auf die Inflation bleibt jedoch bestehen. Dies könnte die geldpolitischen Entscheidungen der Fed beeinflussen, insbesondere im Hinblick auf die Zinsen im kommenden Jahr. Die Renditen am US-Anleihenmarkt stiegen, was den Dollar stützte, während der Euro weiterhin als schwach gegenüber dem Dollar angesehen wird.

Zusätzlich sorgte der Anstieg der Ölpreise, bedingt durch neue US-Sanktionen gegen große russische Ölunternehmen, für Gesprächsstoff am Devisenmarkt. Diese Entwicklungen könnten ebenfalls inflationssteigernde Effekte haben.

Die Anleger warteten am Freitag gespannt auf die Veröffentlichung der US-Verbraucherpreise und der vorläufigen Einkaufsmanagerindizes für Deutschland, Frankreich und die Eurozone. Diese Daten sind besonders wichtig, da aufgrund des Shutdowns der US-Behörden in den letzten Tagen kaum relevante Konjunkturdaten veröffentlicht wurden. Die Experten der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) betonten, dass die konjunkturelle Perspektive weiterhin verhalten erscheine und die Unsicherheit über die Preisentwicklung in den USA anhalte.

Insgesamt bleibt die Situation am Devisenmarkt angespannt, während der Euro sich um die Marke von 1,16 US-Dollar stabilisiert.

Die Währung EUR/USD wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 1,162USD auf Forex (26. Oktober 2025, 01:32 Uhr) gehandelt.