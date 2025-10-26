Beiersdorf senkt Umsatzprognose: Nivea und Luxusmarken unter Druck!

Im Zeitraum von Januar bis September 2023 blieb der Konzernumsatz mit 7,54 Milliarden Euro stabil und entsprach den Erwartungen der Analysten. Organisch, also ohne Berücksichtigung von Wechselkurs- und Portfolioeffekten, stieg der Umsatz um 2,0 Prozent. Besonders die Konsumentensparte, zu der Marken wie Nivea, Eucerin, Aquaphor und La Prairie gehören, verzeichnete ein organisches Wachstum von 2,0 Prozent. Hierbei sticht das Wachstum der Derma-Marken Eucerin und Aquaphor mit 12,3 Prozent hervor. Im Gegensatz dazu sank der Umsatz der Luxusmarke La Prairie um 7,2 Prozent, konnte jedoch im dritten Quartal wieder zulegen.

Der Konsumgüterkonzern Beiersdorf hat seine Umsatzprognose für 2025 aufgrund eines schwächeren Marktumfelds erneut gesenkt. Das Unternehmen rechnet nun mit einem organischen Umsatzwachstum von etwa 2,5 Prozent, nachdem die vorherige Schätzung bei rund 3 Prozent lag. Die bereinigte operative Umsatzrendite (EBIT) soll jedoch leicht über dem Vorjahreswert von 13,9 Prozent liegen.

Im dritten Quartal zeigte sich eine weitere Abschwächung im Hautpflegesegment, insbesondere bei der Kernmarke Nivea. Konzernchef Vincent Warnery plant, durch Portfolioanpassungen und neue Produkte gegenzusteuern. An der Börse reagierte die Aktie mit einem leichten Plus von rund einem Prozent, nachdem sie im laufenden Jahr jedoch bereits um etwa 23 Prozent an Wert verloren hatte. Analysten äußerten sich gemischt: Während RBC-Analystin Wassachon Udomsilpa die Schwäche im dritten Quartal als erwartet ansah, zeigte sich Celine Pannuti von JPMorgan optimistisch hinsichtlich einer möglichen Geschäftsbeschleunigung im vierten Quartal.

Die Klebstoffsparte des Unternehmens konnte ebenfalls um 2,0 Prozent organisch zulegen, wobei das Elektronikgeschäft, insbesondere in China und der Asien-Pazifik-Region, als Wachstumstreiber fungierte. Das Automobil-Segment bleibt jedoch in einem komplexen Marktumfeld herausgefordert.

Analystenhäuser wie Jefferies und UBS haben ihre Kursziele für Beiersdorf nach den Quartalszahlen gesenkt. Jefferies belässt die Einstufung auf "Hold" mit einem Kursziel von 101 Euro, während UBS die Einstufung auf "Sell" mit einem Ziel von 92 Euro herabsetzte. Beide Analysten betonen die anhaltenden Herausforderungen, insbesondere im Hinblick auf die schwachen Nivea-Umsätze und die strategischen Neuausrichtungen des Unternehmens.

Die Beiersdorf Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,67 % und einem Kurs von 95,12EUR auf Tradegate (24. Oktober 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.