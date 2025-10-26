PVA Tepla: Projektverzögerungen drücken Umsatzprognose – Aktie fällt!

Der Technologiekonzern PVA Tepla sieht sich aufgrund handelspolitischer Unsicherheiten mit erheblichen Projektverzögerungen konfrontiert. Diese Probleme haben sich im vierten Quartal 2025 verstärkt, was dazu führt, dass ein Teil des für dieses Jahr geplanten Umsatzes auf 2026 verschoben werden muss. In einer überraschenden Mitteilung aus Wettenberg gab das Unternehmen bekannt, dass die Verzögerungen auch negative Auswirkungen auf die Umsatz- und Ergebnisprognosen für 2025 haben werden. Die Aktie des Unternehmens fiel daraufhin um 4 Prozent.

Für das Jahr 2025 rechnet PVA Tepla nun mit einem Umsatz zwischen 235 und 255 Millionen Euro, was eine Reduzierung um 25 Millionen Euro an beiden Enden der Spanne im Vergleich zu den vorherigen Erwartungen darstellt. Auch die EBITDA-Prognose wurde nach unten korrigiert: Statt eines operativen Gewinns von 34 bis 39 Millionen Euro wird nun ein Gewinn von 25 bis 30 Millionen Euro erwartet. Im dritten Quartal 2025 sank der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um über 11 Prozent auf 55,8 Millionen Euro, während der operative Gewinn auf 3,8 Millionen Euro fiel, was nur ein Drittel des Vorjahreswerts ausmacht. Positiv zu vermerken ist jedoch, dass der Auftragseingang im gleichen Zeitraum von 34,7 auf 72,8 Millionen Euro gestiegen ist.