PVA Tepla: Projektverzögerungen drücken Umsatzprognose – Aktie fällt!
Der Technologiekonzern PVA Tepla sieht sich aufgrund handelspolitischer Unsicherheiten mit erheblichen Projektverzögerungen konfrontiert. Diese Probleme haben sich im vierten Quartal 2025 verstärkt, was dazu führt, dass ein Teil des für dieses Jahr geplanten Umsatzes auf 2026 verschoben werden muss. In einer überraschenden Mitteilung aus Wettenberg gab das Unternehmen bekannt, dass die Verzögerungen auch negative Auswirkungen auf die Umsatz- und Ergebnisprognosen für 2025 haben werden. Die Aktie des Unternehmens fiel daraufhin um 4 Prozent.
Für das Jahr 2025 rechnet PVA Tepla nun mit einem Umsatz zwischen 235 und 255 Millionen Euro, was eine Reduzierung um 25 Millionen Euro an beiden Enden der Spanne im Vergleich zu den vorherigen Erwartungen darstellt. Auch die EBITDA-Prognose wurde nach unten korrigiert: Statt eines operativen Gewinns von 34 bis 39 Millionen Euro wird nun ein Gewinn von 25 bis 30 Millionen Euro erwartet. Im dritten Quartal 2025 sank der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um über 11 Prozent auf 55,8 Millionen Euro, während der operative Gewinn auf 3,8 Millionen Euro fiel, was nur ein Drittel des Vorjahreswerts ausmacht. Positiv zu vermerken ist jedoch, dass der Auftragseingang im gleichen Zeitraum von 34,7 auf 72,8 Millionen Euro gestiegen ist.
Die Verzögerungen sind insbesondere auf ein unsicheres geopolitisches Umfeld zurückzuführen, das die Lieferzeiten und Abnahmen der Kunden beeinflusst. PVA Tepla betont, dass die Nachfrage nach ihren Produkten weiterhin hoch ist, jedoch die Umsetzung der Projekte nicht im geplanten Tempo erfolgen kann. CEO Jalin Ketter äußerte, dass die Verzögerungen den Bedarf der Kunden nicht beeinflussen, sondern lediglich den Zeitpunkt der Umsetzung.
Trotz der aktuellen Herausforderungen bleiben die mittelfristigen Marktperspektiven und die strategische Ausrichtung des Unternehmens unverändert. Die Wachstumstreiber in den Bereichen Halbleiter, Energie sowie Luft- und Raumfahrtindustrie sind intakt. PVA Tepla arbeitet aktiv daran, die Durchlaufzeiten in den betroffenen Märkten zu verkürzen und die Projekte zügig umzusetzen. Der vollständige Zwischenbericht zum 30. September 2025 wird am 12. November 2025 veröffentlicht. Analysten von Jefferies haben die Einstufung für PVA Tepla trotz der gesenkten Jahresziele auf "Buy" belassen und sehen in der aktuellen Situation eine attraktive Einstiegsgelegenheit.
Die PVA TePla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,56 % und einem Kurs von 28,20EUR auf Tradegate (24. Oktober 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.