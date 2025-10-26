STMicroelectronics: Umsatz steigt, aber Aktienkurs fällt – Was jetzt?

Für das Schlussquartal rechnet Chery mit einem Umsatz von 3,28 Milliarden Dollar, was einem Anstieg von 2,9 Prozent im Vergleich zum dritten Quartal entspricht, wobei jedoch Schwankungen von bis zu 3,5 Prozent nach oben oder unten möglich sind. Analysten, darunter Janardan Menon von Jefferies, äußerten sich besorgt über die schwache Umsatzdynamik, während die Prognose für die operative Gewinnmarge mit 35 Prozent im vierten Quartal robust erscheint, nachdem sie im dritten Quartal auf 33,2 Prozent gesunken war.

Der Chiphersteller STMicroelectronics hat im dritten Quartal 2023 einen Umsatz von knapp 3,2 Milliarden US-Dollar (2,8 Milliarden Euro) erzielt. Dies stellt eine Erholung von über 15 Prozent im Vergleich zum vorherigen Quartal dar, jedoch einen Rückgang um zwei Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Der CEO Jean-Marc Chery prognostiziert für das vierte Quartal Umsätze, die leicht unter oder über dem aktuellen Niveau liegen könnten. Die Marktreaktion auf die Ergebnisse und den Ausblick war negativ, was zu einem Rückgang des Aktienkurses um etwa vier Prozent auf 24,46 Euro führte.

Die anhaltend schwache Nachfrage aus der Automobil- und Industriebranche belastet STMicroelectronics. Diese Sektoren leiden unter einer trüben Konjunktur und haben ihre Lagerbestände nach der Corona-Pandemie zunächst abgebaut, bevor sie neue Chips in größerem Umfang bestellen. Zudem wird die Situation durch den Handelskonflikt zwischen den USA und China kompliziert. Analyst David Dai von Bernstein Research sieht jedoch Anzeichen für eine mögliche Veränderung im Bestellverhalten der Autohersteller, insbesondere aufgrund von Lieferproblemen beim Chipkonzern Nexperia, die durch politische Maßnahmen in den Niederlanden und China verursacht wurden.

In diesem Kontext könnte eine Überprüfung der Lagerbestände durch die Automobilhersteller zu einer Erholung des Marktes beitragen. Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für STMicroelectronics auf "Buy" belassen, jedoch das Kursziel von 30 Euro auf 26 Euro gesenkt, da die Erholung langsamer verläuft als erwartet. Die UBS hat das Kursziel ebenfalls auf 30 Euro gesenkt, bleibt jedoch optimistisch, dass sich die Erholung fortsetzen wird. Langfristige Investoren könnten die Aktie als attraktiv ansehen, insbesondere wenn sich die Autoindustrie erholt.

