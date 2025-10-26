Unilever: Umsatzüberraschung und Kursziele – Chancen und Herausforderungen!

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Aktie von Unilever nach der Veröffentlichung der Umsatzzahlen für das dritte Quartal 2025 auf "Outperform" mit einem Kursziel von 5900 Pence eingestuft. Analyst Callum Elliott hebt hervor, dass der Konsumgüterkonzern sowohl beim Umsatzwachstum aus eigener Kraft als auch beim Preiswachstum die Erwartungen übertroffen hat. Dennoch wurden die Schätzungen für das Mengenwachstum nicht erreicht. Insbesondere in Asien und den USA zeigt sich eine ermutigende Geschäftsdynamik, jedoch hängt das Erreichen der mittleren bis oberen Prognosespanne bis Anfang nächsten Jahres von einer anhaltenden Beschleunigung des Mengenwachstums ab. Elliott weist darauf hin, dass Managementfehler in Indonesien und Lateinamerika behoben werden müssen, um die angestrebten Ziele zu erreichen.

Parallel dazu hat die US-Bank JPMorgan die Einstufung für Unilever auf "Overweight" mit einem Kursziel von 5400 Pence belassen. Analystin Celine Pannuti hebt hervor, dass der Umsatz im dritten Quartal besser als erwartet ausgefallen ist. Sie betont die positive Entwicklung der Absatzmenge, die jedoch ohne das Eiscreme-Geschäft betrachtet werden muss. Diese Einschätzungen spiegeln ein insgesamt positives Bild der Geschäftsentwicklung von Unilever wider, trotz der Herausforderungen im Mengenwachstum.

Zusätzlich wird erwähnt, dass aufgrund eines US-Shutdowns die Aktien von Unilever nicht an der New Yorker Börse (NYSE) registriert werden können, was zu einer Verzögerung des ursprünglich für den 10. November 2025 geplanten Spinoffs führt. Diese Unsicherheiten könnten potenziell Auswirkungen auf die Marktperformance des Unternehmens haben.

Insgesamt zeigt die Analyse von Bernstein Research und JPMorgan, dass Unilever in einem herausfordernden Marktumfeld gut positioniert ist, um Wachstum zu generieren, jedoch auch vor der Notwendigkeit steht, interne Probleme zu adressieren, um die angestrebten Wachstumsziele zu erreichen. Die positive Marktreaktion auf die Umsatzentwicklung könnte darauf hindeuten, dass Investoren optimistisch in die Zukunft des Unternehmens blicken, vorausgesetzt, die identifizierten Herausforderungen werden erfolgreich angegangen.

Die Unilever Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 53,72EUR auf Tradegate (24. Oktober 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.