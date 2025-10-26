KION Group: Geringere Restrukturierungskosten stärken Aktienkurs!

Das Unternehmen revidierte seine Prognose für den freien Mittelzufluss im Jahr 2025 auf 600 bis 700 Millionen Euro, nachdem zuvor 400 bis 550 Millionen Euro erwartet wurden. Diese Anpassung ist eine direkte Folge der reduzierten Einmalkosten. Die Kosteneinsparungen, die durch das Effizienzprogramm erzielt werden sollen, bleiben in nahezu unveränderter Höhe bei etwa 140 bis 150 Millionen Euro.

Die KION Group AG hat am Donnerstag in Frankfurt bekannt gegeben, dass die Einmalkosten für ihr laufendes Restrukturierungsprogramm voraussichtlich geringer ausfallen werden als ursprünglich angenommen. Statt der zuvor geschätzten 240 bis 260 Millionen Euro belaufen sich die neuen Schätzungen auf 170 bis 190 Millionen Euro. Ein wesentlicher Teil dieser Kosten wird zudem erst im ersten Quartal 2026 zahlungswirksam, was sich positiv auf das Nettoergebnis und den freien Mittelzufluss für das laufende Jahr auswirken dürfte.

Die positiven Nachrichten führten zu einem Anstieg der KION-Aktie, die gegen Ende des Handelstags um fast fünf Prozent zulegte. Analysten der US-Bank JPMorgan haben die Einstufung für KION auf "Overweight" belassen und ein Kursziel von 64 Euro gesetzt. In einer aktuellen Studie betonten sie, dass die Erhöhung der Free Cashflow-Prognose auf die geringeren Einmalaufwendungen zurückzuführen sei. Allerdings wiesen sie darauf hin, dass in der Mitteilung keine Details zum dritten Quartal enthalten seien, was darauf hindeutet, dass keine größeren Überraschungen zu erwarten sind.

Die KION Group plant, die Ergebnisse für das dritte Quartal am 30. Oktober 2025 zu veröffentlichen. Diese Informationen sind für Investoren von Interesse, da sie Einblicke in die aktuelle Geschäftslage und die Fortschritte des Unternehmens im Rahmen des Effizienzprogramms geben werden.

Insgesamt zeigt die Anpassung der Prognosen, dass KION auf einem stabilen Kurs ist, um die finanziellen Ziele zu erreichen und die Effizienz zu steigern. Die reduzierte Kostenbelastung und die positiven Marktreaktionen könnten das Vertrauen in die zukünftige Entwicklung des Unternehmens stärken.

Die Kion Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,78 % und einem Kurs von 57,10EUR auf Tradegate (24. Oktober 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.