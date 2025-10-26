    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsKion Group AktievorwärtsNachrichten zu Kion Group
    KION Group: Geringere Restrukturierungskosten stärken Aktienkurs!

    Foto: Arne Dedert - dpa

    Die KION Group AG hat am Donnerstag in Frankfurt bekannt gegeben, dass die Einmalkosten für ihr laufendes Restrukturierungsprogramm voraussichtlich geringer ausfallen werden als ursprünglich angenommen. Statt der zuvor geschätzten 240 bis 260 Millionen Euro belaufen sich die neuen Schätzungen auf 170 bis 190 Millionen Euro. Ein wesentlicher Teil dieser Kosten wird zudem erst im ersten Quartal 2026 zahlungswirksam, was sich positiv auf das Nettoergebnis und den freien Mittelzufluss für das laufende Jahr auswirken dürfte.

    Das Unternehmen revidierte seine Prognose für den freien Mittelzufluss im Jahr 2025 auf 600 bis 700 Millionen Euro, nachdem zuvor 400 bis 550 Millionen Euro erwartet wurden. Diese Anpassung ist eine direkte Folge der reduzierten Einmalkosten. Die Kosteneinsparungen, die durch das Effizienzprogramm erzielt werden sollen, bleiben in nahezu unveränderter Höhe bei etwa 140 bis 150 Millionen Euro.

    Die positiven Nachrichten führten zu einem Anstieg der KION-Aktie, die gegen Ende des Handelstags um fast fünf Prozent zulegte. Analysten der US-Bank JPMorgan haben die Einstufung für KION auf "Overweight" belassen und ein Kursziel von 64 Euro gesetzt. In einer aktuellen Studie betonten sie, dass die Erhöhung der Free Cashflow-Prognose auf die geringeren Einmalaufwendungen zurückzuführen sei. Allerdings wiesen sie darauf hin, dass in der Mitteilung keine Details zum dritten Quartal enthalten seien, was darauf hindeutet, dass keine größeren Überraschungen zu erwarten sind.

    Die KION Group plant, die Ergebnisse für das dritte Quartal am 30. Oktober 2025 zu veröffentlichen. Diese Informationen sind für Investoren von Interesse, da sie Einblicke in die aktuelle Geschäftslage und die Fortschritte des Unternehmens im Rahmen des Effizienzprogramms geben werden.

    Insgesamt zeigt die Anpassung der Prognosen, dass KION auf einem stabilen Kurs ist, um die finanziellen Ziele zu erreichen und die Effizienz zu steigern. Die reduzierte Kostenbelastung und die positiven Marktreaktionen könnten das Vertrauen in die zukünftige Entwicklung des Unternehmens stärken.



    Kion Group

    +1,78 %
    +3,48 %
    -4,81 %
    +5,32 %
    +61,29 %
    +151,22 %
    -19,95 %
    +37,69 %
    +93,56 %
    ISIN:DE000KGX8881WKN:KGX888

    Die Kion Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,78 % und einem Kurs von 57,10EUR auf Tradegate (24. Oktober 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
