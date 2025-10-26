Wiener Aktienmarkt: Starker Anstieg dank Rohölpreisen und positiven Daten!

Die Bankenwerte zeigten sich ebenfalls überwiegend positiv. Die Raiffeisen Bank International verzeichnete ein Plus von 2,7 Prozent, während die Erste Group um 0,5 Prozent zulegte. Im Gegensatz dazu verloren die BAWAG-Aktien trotz einer positiven Analystenbewertung um 0,1 Prozent. Die Deutsche Bank Research erhöhte das Kursziel für BAWAG von 117 auf 126 Euro und bestätigte die Kaufempfehlung.

Der Wiener Aktienmarkt hat am Donnerstag mit einem Anstieg von 0,96 Prozent auf 4.670,13 Punkte geschlossen, während auch die europäischen Leitbörsen und die Wall Street positive Tendenzen zeigten. Der Anstieg wurde vor allem durch die höheren Rohölpreise begünstigt, die infolge neuer US-Sanktionen gegen russische Ölunternehmen gestiegen sind. Die OMV-Aktien legten um 2,2 Prozent zu, während die SBO-Titel um 3,3 Prozent stiegen.

Unter den weiteren Schwergewichten fiel Voestalpine um 1 Prozent, während Andritz um 2,4 Prozent zulegte. Im Technologiebereich verloren die AT&S-Anteile 1,7 Prozent, während die Papiere des Faserherstellers Lenzing um 6,1 Prozent stiegen. Die Post-Aktien schlossen mit einem Plus von 3,9 Prozent.

Am Freitag endete der Wiener Aktienmarkt mit einem minimalen Minus von 0,08 Prozent bei 4.666,25 Punkten. Der breiter gefasste ATX Prime verlor 0,1 Prozent. Die europäischen Märkte zeigten leichte Kursgewinne. Im Fokus standen Konjunkturdaten, die eine positive Unternehmensstimmung im Euroraum signalisierten. Der Einkaufsmanagerindex stieg auf 52,2 Punkte, was den höchsten Wert seit Mai 2024 darstellt.

In den USA stiegen die Verbraucherpreise im September um 3,0 Prozent, was unter den Erwartungen lag. Anleger rechnen damit, dass die US-Notenbank die Zinsen in der kommenden Woche senken wird, was jedoch die langfristigen Zinserwartungen beeinflussen könnte.

Unternehmensnachrichten aus Österreich umfassten die Übernahme von Pierer Mobility durch den indischen Aktionär Bajaj, der die Kontrollmehrheit übernehmen darf, ohne ein Pflichtangebot auszulösen. Die Aktien von Pierer Mobility schlossen 0,1 Prozent höher. Die Vienna Insurance Group sicherte sich bereits vor dem Übernahmeangebot für die Nürnberger Versicherung mehr als 90 Prozent der Anteile, was zu einem Anstieg der VIG-Papiere um 0,3 Prozent führte.

Die Aktien von Semperit fielen um 3,1 Prozent, während Voestalpine um 0,3 Prozent zulegten. Agrana-Aktien gewannen 2,5 Prozent, während AT&S um 5,4 Prozent stiegen.

Der ATX wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,08 % und einem Kurs von 4.666PKT auf Wien (24. Oktober 2025, 17:50 Uhr) gehandelt.