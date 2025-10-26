Safran-Aktien im Aufwind: Analysten heben Kursziele auf bis zu 350 Euro!

Parallel dazu hat die Privatbank Berenberg Safran ebenfalls nach den Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 350 Euro belassen. Analyst George McWhirter hebt hervor, dass das Unternehmen von einem anhaltend starken Triebwerksgeschäft profitiert hat, was zu einer positiven Geschäftsentwicklung und einer Anhebung der Jahresziele geführt hat.

Die US-Bank JPMorgan hat die Aktien von Safran nach der Veröffentlichung der Quartals-Umsatzzahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 320 Euro eingestuft. Der französische Triebwerksbauer und Luftfahrt-Zulieferer hat die Konsensschätzungen leicht übertroffen und seine Ergebnisziele (EBITA) für das laufende Jahr trotz der Herausforderungen durch US-Zölle angehoben. Analyst David H. Perry erwartet einen Anstieg der EBITA-Konsensprognose für 2025 um etwa zwei Prozent.

Das Analysehaus Jefferies hat ebenfalls eine positive Einschätzung abgegeben und die Aktie von Safran nach den Quartalsumsätzen und der Prognoseanhebung auf "Buy" mit einem Kursziel von 350 Euro belassen. Analystin Chloe Lemarie betont, dass Safran trotz der negativen Auswirkungen der US-Zollpolitik stark abgeschnitten hat und die angehobenen Jahresziele nun im Einklang mit den Konsensschätzungen stehen.

Insgesamt zeigen die Analystenbewertungen eine optimistische Sicht auf die zukünftige Entwicklung von Safran. Die positive Marktreaktion auf die Quartalszahlen und die Anhebung der Jahresziele deuten darauf hin, dass das Unternehmen gut positioniert ist, um von der Erholung der Luftfahrtindustrie zu profitieren. Die Herausforderungen durch die US-Zölle scheinen bislang nicht gravierend genug zu sein, um die positive Geschäftsentwicklung zu beeinträchtigen.

Die Quartalszahlen von Safran spiegeln die Stärke des Unternehmens im Triebwerksgeschäft wider, das als Haupttreiber für das Wachstum angesehen wird. Analysten sind sich einig, dass Safran in der Lage ist, seine Marktposition zu behaupten und weiterhin solide Ergebnisse zu liefern. Die Kursziele der Analysten variieren zwischen 320 und 350 Euro, was auf ein gewisses Vertrauen in die zukünftige Performance des Unternehmens hinweist.

Die SAFRAN Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,40 % und einem Kurs von 305EUR auf Tradegate (24. Oktober 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.