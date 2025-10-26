Inflation in den USA steigt moderat: Auswirkungen auf Geldpolitik und Handel

In einem anderen wirtschaftlichen Bereich hat US-Präsident Donald Trump die Handelsgespräche mit Kanada abrupt abgebrochen, nachdem eine Werbekampagne gegen Zölle im Nachbarland gestartet wurde. Dies stellt einen Rückschlag in den bereits angespannten Handelsbeziehungen dar.

Im September 2023 stieg die Inflationsrate in den USA moderater als erwartet auf 3,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, was unter den Prognosen von Volkswirten lag, die einen Anstieg auf 3,1 Prozent erwartet hatten. Im August betrug die Inflationsrate 2,9 Prozent. Diese Entwicklung könnte die Diskussionen über zukünftige geldpolitische Maßnahmen der US-Notenbank beeinflussen.

Die Stimmung der Verbraucher in den USA hat sich im Oktober ebenfalls verschlechtert. Der von der Universität Michigan ermittelte Index fiel auf 53,6 Punkte, was eine stärkere Eintrübung darstellt als zuvor erwartet. Analysten hatten mit einer weniger drastischen Revision auf 54,5 Punkte gerechnet.

In Deutschland äußerte der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) Besorgnis über das mangelnde Problembewusstsein für die wirtschaftliche Lage im Land. Er betonte die Notwendigkeit, die Energiekosten zu senken und eine Deregulierung auf EU-Ebene voranzutreiben, um die wirtschaftliche Dynamik zu fördern. Kretschmer forderte auch eine gerechte Verteilung von Aufträgen zur Stärkung der Verteidigungsfähigkeit.

Auf europäischer Ebene haben die Staats- und Regierungschefs der EU beim jüngsten Gipfel mehr Flexibilität bei der Erreichung von Klimazielen gefordert. Sie möchten, dass die EU-Kommission Vorschläge zur Überarbeitung des Verbrenner-Aus vorlegt, um die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Automobilindustrie zu sichern. Der Automobilsektor wird als besonders wichtig für die europäische Wirtschaft angesehen.

In Russland hat die Notenbank ihren Leitzins um 0,5 Prozentpunkte auf 16,5 Prozent gesenkt, was weniger stark war als von Analysten erwartet. Dies geschieht vor dem Hintergrund einer konjunkturellen Abkühlung und einer Inflationsrate von rund 8 Prozent.

In der Eurozone hat sich die Unternehmensstimmung im Oktober überraschend verbessert, was auf ein geringfügiges Wachstum hindeutet. Der Einkaufsmanagerindex stieg auf 52,2 Punkte, was den höchsten Wert seit Mai 2024 darstellt. In Großbritannien verbesserte sich die Unternehmensstimmung ebenfalls stärker als erwartet, was auf eine leichte Zunahme der wirtschaftlichen Aktivität hinweist.

