Kühne+Nagel: 1.500 Stellenabbau nach Gewinneinbruch – Was jetzt kommt!

Der Rückgang der Gewinne wird auf mehrere Faktoren zurückgeführt, darunter die Auswirkungen eines „Handelskriegs“, der durch hohe Zölle von US-Präsident Donald Trump auf fast alle Länder ausgelöst wurde. Dies führte zu einem signifikanten Rückgang des Transportvolumens in die USA. Zudem sieht sich das Unternehmen mit Überkapazitäten und einem Margendruck konfrontiert, was die Gewinnspanne weiter verringert.

Der Schweizer Logistikkonzern Kühne+Nagel sieht sich nach einem deutlichen Gewinneinbruch im dritten Quartal 2025 gezwungen, Maßnahmen zur Kostensenkung zu ergreifen. Das Unternehmen, mit Sitz in Schindellegi, plant den Abbau von bis zu 1.500 Stellen, was etwa 2 Prozent der Gesamtbelegschaft von rund 85.000 Mitarbeitern entspricht. Gleichzeitig senkte Kühne+Nagel seine Gewinnerwartungen für das Jahr 2025.

Im dritten Quartal sank der Nettoumsatz um 7 Prozent auf 6,04 Milliarden Franken (6,5 Milliarden Euro). Der operative Gewinn (Ebit) fiel um 37 Prozent auf 285 Millionen Franken, während der Reingewinn um 39 Prozent auf 206 Millionen Franken zurückging. Die gesunkenen Zahlen sind auch auf den starken Schweizer Franken gegenüber dem US-Dollar zurückzuführen. Ohne Währungseffekte wäre der Umsatz lediglich um 3 Prozent gesunken.

Kühne+Nagel hat ein umfassendes Sparprogramm angekündigt, das jährliche Kostensenkungen von über 200 Millionen Franken zum Ziel hat. Neben dem Stellenabbau sollen auch Prozessoptimierungen und ein verstärkter Einsatz von Automatisierung zur Steigerung der Produktivität beitragen. CEO Stefan Paul betont, dass die schwierigen externen Faktoren das Unternehmen zwingen, die Effizienz und die Performancekultur nachhaltig zu verbessern.

Die Gewinnerwartungen für das Gesamtjahr 2025 wurden drastisch gesenkt. Kühne+Nagel rechnet nun mit einem operativen Gewinn von über 1,3 Milliarden Franken, während zuvor ein Ziel zwischen 1,4 und 1,6 Milliarden Franken angestrebt wurde. Die Unsicherheiten und die Auswirkungen des Handelskriegs werden auch im vierten Quartal 2025 als anhaltend eingeschätzt.

Kühne+Nagel, gegründet 1890 in Bremen und seit 1975 in der Schweiz ansässig, ist einer der weltweit führenden Logistikkonzerne. Der Mehrheitsgesellschafter Klaus-Michael Kühne gehört zu den wohlhabendsten Menschen Europas. Trotz der aktuellen Herausforderungen konnte das Unternehmen Marktanteile gewinnen, was auf eine gewisse Resilienz im schwierigen Marktumfeld hinweist.

Die Kuehne + Nagel International Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 169,2EUR auf Lang & Schwarz (25. Oktober 2025, 12:59 Uhr) gehandelt.