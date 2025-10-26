Honeywell überrascht mit starkem Quartal: Aktie springt um 6,6%!

Im dritten Quartal konnte Honeywell seinen Umsatz um 6 Prozent auf 10,4 Milliarden Dollar (9 Milliarden Euro) steigern, was die Erwartungen der Analysten übertraf. Der Nettogewinn für die Aktionäre betrug über 1,8 Milliarden Dollar, was einem Anstieg von fast 30 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Der bereinigte Gewinn je Aktie stieg von 2,58 Dollar im Vorjahreszeitraum auf 2,82 Dollar.

Der US-Konzern Honeywell hat im dritten Quartal 2023 überraschend positive Ergebnisse erzielt und seinen Jahresausblick angehoben. CEO Vimal Kapur und sein Management-Team berücksichtigen dabei die bevorstehende Ausgliederung der Sparte für hochentwickelte Werkstoffe, die für Ende Oktober geplant ist. Diese strategische Entscheidung ist Teil eines umfassenden Konzernumbaus, der laut Unternehmensangaben im Zeitplan liegt. Im vorbörslichen Handel stieg die Aktie um 6,60 Prozent.

Für das Jahr 2025 hat Honeywell seine Umsatzprognose auf 40,7 bis 40,9 Milliarden Dollar angehoben, während der bereinigte Gewinn je Aktie voraussichtlich zwischen 10,6 und 10,7 Dollar liegen wird. Diese Anpassungen spiegeln die Auswirkungen der geplanten Ausgliederung des Werkstoff-Geschäfts wider.

Honeywell reagierte in diesem Jahr auf den Druck des aktivistischen Investors Elliott, der ein schlankeres Portfolio forderte und die schwache Kursentwicklung kritisierte. Neben der Ausgliederung der Werkstoffsparte plant das Unternehmen auch ein Spin-off der Luft- und Raumfahrtsparte, das weiterhin für das zweite Halbjahr 2024 vorgesehen ist. Diese Maßnahmen sollen die Schaffung von drei führenden Unternehmen in ihren jeweiligen Branchen ermöglichen.

Ab dem 1. Januar 2026 wird Honeywell seine Geschäftsentwicklung in einer neuen Struktur präsentieren, die sich aus den vorgenommenen Trennungen ergeben wird. Diese strategischen Schritte zielen darauf ab, die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens zu stärken und den Aktionären langfristig einen höheren Wert zu bieten. Die positive Entwicklung im dritten Quartal und die angepassten Prognosen zeigen, dass Honeywell auf einem vielversprechenden Kurs ist, um die Herausforderungen des Marktes erfolgreich zu meistern.

Die Honeywell International Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,05 % und einem Kurs von 216,1EUR auf Nasdaq (25. Oktober 2025, 02:00 Uhr) gehandelt.