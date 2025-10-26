Logistik-Legende Kühne + Nagel in schwerem Fahrwasser – jetzt wird gespart!

Auch wenn das Unternehmen seit 1975 seinen Sitz offiziell in der Schweiz hat, ist Kühne und Nagel einer der wichtigsten deutschen Weltkonzerne. Mehrheitsaktionär Klaus-Michael Kühne hält rund 54 Prozent der Anteile an dem Logistikriesen und ist mit einem Vermögen von 36 Milliarden Euro reichster Deutscher.

Das Unternehmen kämpft mit einem schwierigen Marktumfeld: Überkapazitäten drücken auf die Frachtraten, die Margen stehen unter Druck – und die von US-Präsident Donald Trump Anfang April verhängten flächendeckenden Importzölle haben die Transportmengen in Richtung USA regelrecht einbrechen lassen.

Seit der Pandemie hat sich Kühne + Nagel strategisch gefestigt, digitalisiert und global diversifiziert. Nach dem außergewöhnlichen Frachtboom 2021–2022 kehrt das Unternehmen nun in eine Phase stabiler, aber deutlich geringerer Margen zurück – stärker als viele Wettbewerber, aber ohne die extremen Gewinne der Krisenjahre.

Sowohl in der See- als auch in der Luftfracht mussten die Erträge je Sendung deutlich zurückgenommen werden – Überkapazitäten und schwächere Transpazifik-Routen belasten. Die Folge: ein niedrigeres EBIT und eine rückläufige Conversion Rate im Konzern. Auch der freie Cashflow fiel im dritten Quartal geringer aus: Der Nettoumsatz fiel im Jahresvergleich um 7 Prozent auf 6 Milliarden Franken. Der starke Schweizer Franken belastete das Auslandsgeschäft zusätzlich. Noch deutlicher der Rückgang beim operativen Ergebnis – das Ebit sackte um 37 Prozent auf 285 Millionen Franken ab. Der Reingewinn rutschte sogar um 39 Prozent auf 206 Millionen Franken.

Als Konsequenz fährt Kühne + Nagel seine Gewinnziele für das Gesamtjahr herunter und startet ein hartes Sparprogramm. Kern davon: Der Abbau von bis zu 1.500 Stellen weltweit. Das entspricht rund 2 Prozent der Belegschaft von etwa 85.000 Beschäftigten. Zusätzlich will der Konzern seine Prozesse weiter digitalisieren und automatisieren, um effizienter zu werden. Insgesamt sollen so jährlich mehr als 200 Millionen Franken eingespart werden.

Der Ausblick bleibt vorsichtig: Für das Gesamtjahr wurde die Gewinnprognose gesenkt. Eine echte Erholung erwarten Analysten erst frühestens in der ersten Hälfte 2026. Anlegern wird geraten, zunächst Zurückhaltung zu üben – die Belastungsfaktoren bleiben vorerst bestehen.

All das spiegelt sich auch in der Performance der Aktie wieder. Von 300 Schweizer Franken Anfang 2024 hat sich die Aktie auf rund 156 Franken fast halbiert. Immerhin: Die Dividendenrendite von Kühne + Nagel liegt derzeit bei etwa 4 bis 5 Prozent , was für ein Logistikunternehmen im Vergleich zur Konkurrenz eher attraktiv ist.

Die UBS bleibt für die Transportaktie aktuell auf neutralem Kurs – die Bank rechnet auch für das Schlussquartal 2025 mit einem schwierigen Umfeld. Vor allem die traditionell starke Luftfracht-Saison droht auszufallen, während die Frachtraten auf niedrigem Niveau verharren. Das belastet die Profitabilität: Für die Jahre 2025 bis 2027 erwartet UBS nur verhalten steigende Margen.

Hinweis der Redaktion: 400.000 Stromkunden nutzen schon diesen einfachen Service remind.me übernimmt kostenlos und automatisch lästige Strom-/Gastarif-Wechsel

und spart jedes Jahr zuverlässig mehrere Hundert Euro. remind.me übernimmt kostenlos und automatisch lästige Strom-/Gastarif-Wechselund spart jedes Jahr zuverlässig mehrere Hundert Euro. Hier Sparpotenzial prüfen!

Auch der Blick auf die Volumenentwicklung bleibt vorsichtig. Kühne+Nagel war historisch eng an globale Konjunkturindikatoren wie Exporte oder Industrieproduktion gekoppelt – doch diese Signale bleiben verhalten. Ein neu entwickeltes Nachfrage-Modell der UBS bestätigt die vorsichtigen Annahmen über alle Sparten hinweg.

Der einstige Profiteur des globalen Handelsbooms muss sich damit auf eine Phase der Konsolidierung einstellen – in einem Markt, der weiterhin von hoher Unsicherheit geprägt bleibt.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die Kuehne + Nagel International Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 169,2EUR auf Lang & Schwarz (25. Oktober 2025, 12:59 Uhr) gehandelt.





So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 178,03 CHF , was eine Steigerung von +13,79% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer