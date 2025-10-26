Crash? Welcher Crash? Goldpreis fängt sich wieder. Gold bleibt alternativlos

Kurzzeitig sah es so aus, dass Gold und Silber der Schwerkraft entsagen könnten. Gewaltige Aufwärtsbewegungen bahnten sich ihren Weg nach oben und zogen immenses Interesse auf sich. Rücksetzer, so es sie denn gab, wurden sofort gekauft und hatten so keine Chance, sich zu entwickeln. Das ging über Wochen und Monate so. Der Ausbruch des Goldpreises über die 4.000 US-Dollar löste den vorerst letzten Preisschub in Richtung 4.370 US-Dollar aus. Letztendlich mündete der Preisschub in einem veritablen Rücksetzer. Nicht nur Gold war betroffen. Auch Silber kam zunächst unter die Räder.

Die Wirkung, die der Preisrücksetzer von nicht einmal 10 Prozent auf das Stimmungsbild hat, ist enorm. Die Euphorie ist wie weggeblasen. Die ersten wähnen den Goldpreis bereits im Crash-Modus. Und das ist gut so, ist schlechte Stimmung doch nicht selten Basis für eine neue Aufwärtsbewegung. Zuletzt war die Stimmung in Bezug auf Gold zu gut, zu euphorisch. Das raubte der Rallye die Luft.

Wie kann es für Gold nun weitergehen?

Die grundsätzliche Frage lautet: Steht die Rallye des Goldpreises tatsächlich auf tönernen Füßen? Die strukturellen Preistreiber für Gold – Käufe der Noten- und Zentralbanken, Dollarschwäche, sinkende Renditen der 10-jährigen US-Staatsanleihen, ETF-Käufe – sind noch intakt. Zwar verzeichnete unter anderem der weltgrößte physisch besicherte Gold-ETF, der SPDR Gold Shares, zuletzt leichte Abflüsse, doch gemessen an den vorherigen Zuflüssen nehmen sich die Abflüsse bislang noch recht bescheiden aus. Dennoch gilt es, die weiteren Entwicklungen im Auge zu behalten.

Gold im Chartcheck – Alles im grünen Bereich

Der Korrekturbedarf des Goldpreises wurde nicht zuletzt durch den immer größer werdenden Abstand des Preisniveaus von der 200-Tage-Linie deutlich. Der Rücksetzer in Richtung 4.000 US-Dollar mag auf den ersten Blick bedrohlich wirken, doch hat er den Goldpreis bislang nur an den kurzfristigen Aufwärtstrend herangeführt. Die zentrale Unterstützungszone um 3.430 US-Dollar ist noch weit entfernt und entsprechend intakt. Theoretisch könnte sich die Korrektur bis auf diesen Preisbereich ausdehnen, ohne das übergeordnet bullische Szenario ins Wanken zu bringen. Doch so weit wird es in Anbetracht der Gemengelage sehr wahrscheinlich nicht kommen. Gold bleibt alternativlos.

Steht der Goldpreis jetzt vor der Explosion? Ihr sicherer Hafen in stürmischen Zeiten.

Zusammengefasst – Es kommen Chancen

Bereits in der letzten Gold-Kommentierung an dieser Stelle hieß es, dass es überraschen würde, wenn der Markt nach dem heftigen Preisbeben sofort wieder zur Tagesordnung übergehen würde. Auch ein Rücksetzer unter die Marke von 4.000 US-Dollar ist nicht auszuschließen. Im Bereich von 3.800 US-Dollar befindet sich noch eine untergeordnete Unterstützung für Gold. Diese könnte durchaus ein Bewegungsziel darstellen. Gold bleibt als sicherer Hafen jedoch alternativlos. Und so könnte es sein, dass sich Gold schneller und vehementer in Richtung 5.000 US-Dollar aufmacht, als dem einen oder anderen lieb sein dürfte. Erst ein Rücksetzer unter die 3.430 US-Dollar würde eine generelle Neubewertung notwendig machen.

Dax, S&P 500 etc. mögen auf den ersten Blick stabil wirken. Sie klammern sich jedoch an die Hoffnung, dass der Handelskonflikt zwischen den USA und China gelöst wird. Die Quartalsberichtssaison war bislang nicht dazu angetan, in Optimismus zu verfallen. Zudem belastet der fortgesetzte Shutdown der US-Bundesbehörden. Die Lage ist fragil. Viele spekulieren auf eine Jahresendrallye. Voraussetzen sollte man sie keineswegs.

Der Rückgang von Gold und Silber hat auch bei den Produzentenaktien einen veritablen Abverkauf forciert. Dass Newmont mit dem Quartalsbericht nicht vollumfänglich überzeugen konnte, drückte ebenfalls auf die Stimmung. Dennoch gilt: Die Goldproduzenten stehen so gut dar, wie selten zuvor. Die Gewinne sprudeln, die in der Vergangenheit angehäuften Schulden sind rückläufig bzw. wurden bereits getilgt. Das verschafft den Goldproduzenten großen Handlungsspielraum. Zudem ist der Konsolidierungsbedarf innerhalb des Sektors immens. Es könnte zu weiteren Übernahmen und Mergern kommen. Kurzum: Die Erfolgsgeschichte von Barrick, Newmont, Agnico Eagle Mines oder aber Kinross Gold und New Gold, nur um einige zu nennen, ist noch nicht zu Ende.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

