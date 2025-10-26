Insider-Trades: Directors' Dealings – Die wichtigsten Transaktionen - KW 43/25
In diesem Format beleuchtet wallstreetONLINE die Directors' Dealings von deutschen börsengelisteten Unternehmen. Wir schauen uns einmal wöchentlich die Transaktionen von Vorstands- und Aufsichtsratsmitgliedern sowie leitenden Angestellten an. Dabei listen wir die bedeutendsten Käufe und Verkäufe auf und ranken sie, um Ihnen einen Einblick in die Strategien und Erwartungen der Unternehmensinsider zu geben.
Insiderkäufe vom 20.10.25 bis 26.10.25
|Unternehmen
|Anzahl
|Volumen
|Stücke
|2
|3,42 Mio.€
|305,61 Tsd. Stk.
|1
|579,46 Tsd.$
|11,57 Tsd. Stk.
|1
|71,46 Tsd.€
|700 Stk.
|2
|5,40 Tsd.€
|300 Stk.
Insiderverkäufe vom 20.10.25 bis 26.10.25
|Unternehmen
|Anzahl
|Volumen
|Stücke
|4
|11,99 Mio.$
|308,46 Tsd. Stk.
|1
|3,32 Mio.$
|596,36 Tsd. Stk.
|1
|2,36 Mio.€
|214,70 Tsd. Stk.
|1
|1,70 Mio.$
|4,00 Tsd. Stk.
|4
|1,64 Mio.$
|105,00 Tsd. Stk.
|1
|358,35 Tsd.$
|9,70 Tsd. Stk.
|1
|148,96 Tsd.€
|53,20 Tsd. Stk.
|1
|9,05 Tsd.€
|2,50 Tsd. Stk.
Kiniksa Pharmaceuticals Registered (A)
Wochenperformance: 0,00 %
Platz 1
FCR Immobilien
Wochenperformance: +5,56 %
Platz 2
UWM Holdings Registered (A)
Wochenperformance: +11,41 %
Platz 3
United Therapeutics
Wochenperformance: +1,10 %
Platz 4
UiPath Registered (A)
Wochenperformance: -1,79 %
Platz 5
ASA Gold and Precious Metals Limited
Wochenperformance: -12,19 %
Platz 6
Waystar Holding
Wochenperformance: +3,84 %
Platz 7
Fonterelli SPAC 3
Wochenperformance: 0,00 %
Platz 8
Scout24
Wochenperformance: +0,98 %
Platz 9
Viromed Medical
Wochenperformance: +1,69 %
Platz 10
Smart Equity
Wochenperformance: -2,70 %
Platz 11
