    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsKiniksa Pharmaceuticals Registered (A) AktievorwärtsNachrichten zu Kiniksa Pharmaceuticals Registered (A)
    57 Aufrufe 57 0 Kommentare 0 Kommentare

    Insider-Trades: Directors' Dealings – Die wichtigsten Transaktionen - KW 43/25

    In diesem Format beleuchtet wallstreetONLINE die Directors' Dealings von deutschen börsengelisteten Unternehmen. Wir schauen uns einmal wöchentlich die Transaktionen von Vorstands- und Aufsichtsratsmitgliedern sowie leitenden Angestellten an. Dabei listen wir die bedeutendsten Käufe und Verkäufe auf und ranken sie, um Ihnen einen Einblick in die Strategien und Erwartungen der Unternehmensinsider zu geben.

    Insider-Trades: Directors' Dealings – Die wichtigsten Transaktionen - KW 43/25
    Foto: adobe.stock.com

    Insiderkäufe vom 20.10.25 bis 26.10.25

    Unternehmen Anzahl Volumen Stücke
    FCR Immobilien Aktiengesellschaft
    		2 3,42 Mio. 305,61 Tsd. Stk.
    ASA Gold and Precious Metals Limited
    		1 579,46 Tsd.$ 11,57 Tsd. Stk.
    Scout24 SE
    		1 71,46 Tsd. 700 Stk.
    Smart Equity AG
    		2 5,40 Tsd. 300 Stk.

    Insiderverkäufe vom 20.10.25 bis 26.10.25

    Unternehmen Anzahl Volumen Stücke
    Kiniksa Pharmaceuticals Registered (A)
    		4 11,99 Mio.$ 308,46 Tsd. Stk.
    UWM Holdings Registered (A)
    		1 3,32 Mio.$ 596,36 Tsd. Stk.
    FCR Immobilien Aktiengesellschaft
    		1 2,36 Mio. 214,70 Tsd. Stk.
    United Therapeutics
    		1 1,70 Mio.$ 4,00 Tsd. Stk.
    UiPath Registered (A)
    		4 1,64 Mio.$ 105,00 Tsd. Stk.
    Waystar Holding
    		1 358,35 Tsd.$ 9,70 Tsd. Stk.
    Maffei GmbH & Co. KGaA
    		1 148,96 Tsd. 53,20 Tsd. Stk.
    Viromed Medical AG
    		1 9,05 Tsd. 2,50 Tsd. Stk.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte




    Verfasst von Directors Dealings
    11 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Insider-Trades: Directors' Dealings – Die wichtigsten Transaktionen - KW 43/25 In diesem Format beleuchtet wallstreetONLINE die Directors' Dealings von deutschen börsengelisteten Unternehmen. Wir schauen uns einmal wöchentlich die Transaktionen von Vorstands- und Aufsichtsratsmitgliedern sowie leitenden Angestellten an. Dabei listen wir die bedeutendsten Käufe und Verkäufe auf und ranken sie, um Ihnen einen Einblick in die Strategien und Erwartungen der Unternehmensinsider zu geben.