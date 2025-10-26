"Ökologie ist Motor der Ökonomie" / DBU verleiht Deutschen Umweltpreis in Chemnitz (FOTO)

    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Osnabrück/Chemnitz (ots) - Die Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) fordert dazu
    auf, stärker als bislang Umwelt- und Klimaschutz als Teil der Lösung für
    wirtschaftlichen Aufschwung voranzubringen. "Ökologie ist Motor der Ökonomie",
    so DBU-Generalsekretär Alexander Bonde heute (Sonntag) beim Festakt zur
    Verleihung des Deutschen Umweltpreises der DBU (https://www.dbu.de/umweltpreis/)
    in Chemnitz. Die Auszeichnung in Höhe von insgesamt 500.000 Euro zählt zu den
    höchstdotierten Umweltpreisen Europas und geht dieses Jahr zu gleichen Teilen an
    die Schweizer Klimaforscherin Prof. Dr. Sonia Isabelle Seneviratne von der ETH
    Zürich (https://ethz.ch/de.html) sowie das Geschäftsführungsduo Lars Baumgürtel
    und Ingenieurin Dr. Birgitt Bendiek vom Stahlverzinkungsunternehmen ZINQ
    (https://www.zinq.com/feuerverzinken-pulverbeschichten/) aus Gelsenkirchen.
    Überreicht werden die Preise von Bundespräsident
    (https://www.bundespraesident.de/DE/startseite/startseite_node.html)
    Frank-Walter Steinmeier .

    Bonde: Umwelt- und Klimaschutz kongeniale Kompagnons der Unternehmen

    Umwelt- und Klimaschutz seien "kongeniale Kompagnons der Unternehmen", so
    DBU-Generalsekretär Bonde. "Beides stärkt Widerstand und Wettbewerbsfähigkeit
    der Wirtschaft". Bester Beleg sei der GreenTech -Atlas
    (https://www.umweltbundesamt.de/publikationen/greentech-made-in-germany-2025)
    des Umweltbundesamtes (https://www.umweltbundesamt.de/) vom Sommer dieses
    Jahres. Bonde: "Demnach liegt der GreenTech -Anteil an der gesamten
    volkswirtschaftlichen Bruttowertschöpfung bundesweit bei neun Prozent und
    beschäftigt nahezu 3,5 Millionen Menschen. Ökologie ist ein Schlüsselsektor für
    eine zukunftsfähige Wirtschaft in Deutschland." Zum Vergleich: Der ebenfalls in
    Deutschland als Schlüsselbranche geltende Fahrzeugsektor beschäftigt rund 1,1
    Millionen Menschen. Nach Bondes Worten haben Klima-, Umwelt-, Arten- und
    Ressourcenschutz zwar derzeit "auf der politischen Agenda einen schweren Stand.
    Für die DBU ist das aber sogar ein Ansporn, lösungsorientierte Praxisprojekte
    für mehr Umweltschutz verstärkt umzusetzen - auch weil es um unseren Mittelstand
    geht. Er bleibt das Rückgrat der deutschen Wirtschaft."

    Niebert: Sprint in die Zukunft nicht im Rückwärtsgang

    Ein solches mittelständisches Unternehmen verkörpern Lars Baumgürtel und Birgitt
    Bendiek aus der Geschäftsführung des Stahlverzinkungsbetriebs ZINQ mit Stammsitz
    in Gelsenkirchen. Sie erhalten dieses Jahr den Deutschen Umweltpreis der DBU als
    "inspirierendes Vorbild für Ressourcen-, Energie- und Umweltschutz in der
    rohstoffintensiven Zinkbranche", so Bonde. DBU-Kuratoriumsvorsitzender Prof. Dr.
    Kai Niebert drückt es so aus: "Frau Bendiek und Herr Baumgürtel zeigen, wie
