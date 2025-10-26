"Ökologie ist Motor der Ökonomie" / DBU verleiht Deutschen Umweltpreis in Chemnitz (FOTO)

Osnabrück/Chemnitz (ots) - Die Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) fordert dazu

auf, stärker als bislang Umwelt- und Klimaschutz als Teil der Lösung für

wirtschaftlichen Aufschwung voranzubringen. "Ökologie ist Motor der Ökonomie",

so DBU-Generalsekretär Alexander Bonde heute (Sonntag) beim Festakt zur

Verleihung des Deutschen Umweltpreises der DBU (https://www.dbu.de/umweltpreis/)

in Chemnitz. Die Auszeichnung in Höhe von insgesamt 500.000 Euro zählt zu den

höchstdotierten Umweltpreisen Europas und geht dieses Jahr zu gleichen Teilen an

die Schweizer Klimaforscherin Prof. Dr. Sonia Isabelle Seneviratne von der ETH

Zürich (https://ethz.ch/de.html) sowie das Geschäftsführungsduo Lars Baumgürtel

und Ingenieurin Dr. Birgitt Bendiek vom Stahlverzinkungsunternehmen ZINQ

(https://www.zinq.com/feuerverzinken-pulverbeschichten/) aus Gelsenkirchen.

Überreicht werden die Preise von Bundespräsident

(https://www.bundespraesident.de/DE/startseite/startseite_node.html)

Frank-Walter Steinmeier .



Bonde: Umwelt- und Klimaschutz kongeniale Kompagnons der Unternehmen







DBU-Generalsekretär Bonde. "Beides stärkt Widerstand und Wettbewerbsfähigkeit

der Wirtschaft". Bester Beleg sei der GreenTech -Atlas

(https://www.umweltbundesamt.de/publikationen/greentech-made-in-germany-2025)

des Umweltbundesamtes (https://www.umweltbundesamt.de/) vom Sommer dieses

Jahres. Bonde: "Demnach liegt der GreenTech -Anteil an der gesamten

volkswirtschaftlichen Bruttowertschöpfung bundesweit bei neun Prozent und

beschäftigt nahezu 3,5 Millionen Menschen. Ökologie ist ein Schlüsselsektor für

eine zukunftsfähige Wirtschaft in Deutschland." Zum Vergleich: Der ebenfalls in

Deutschland als Schlüsselbranche geltende Fahrzeugsektor beschäftigt rund 1,1

Millionen Menschen. Nach Bondes Worten haben Klima-, Umwelt-, Arten- und

Ressourcenschutz zwar derzeit "auf der politischen Agenda einen schweren Stand.

Für die DBU ist das aber sogar ein Ansporn, lösungsorientierte Praxisprojekte

für mehr Umweltschutz verstärkt umzusetzen - auch weil es um unseren Mittelstand

geht. Er bleibt das Rückgrat der deutschen Wirtschaft."



Niebert: Sprint in die Zukunft nicht im Rückwärtsgang



Ein solches mittelständisches Unternehmen verkörpern Lars Baumgürtel und Birgitt

Bendiek aus der Geschäftsführung des Stahlverzinkungsbetriebs ZINQ mit Stammsitz

in Gelsenkirchen. Sie erhalten dieses Jahr den Deutschen Umweltpreis der DBU als

"inspirierendes Vorbild für Ressourcen-, Energie- und Umweltschutz in der

rohstoffintensiven Zinkbranche", so Bonde. DBU-Kuratoriumsvorsitzender Prof. Dr.

Kai Niebert drückt es so aus: "Frau Bendiek und Herr Baumgürtel zeigen, wie





