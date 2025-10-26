Labour-Partei kürt Starmer-Kritikerin zur Vize-Chefin

LONDON (dpa-AFX) - Die britische Labour-Partei hat eine Kritikerin der Linie von Parteichef und Premierminister Keir Starmer zu dessen Stellvertreterin gekürt. Die Abgeordnete Lucy Powell setzte sich in der Urwahl an der Parteibasis gegen Bildungsministerin Bridget Phillipson durch. Für den durch schlechte Umfragewerte in Bedrängnis geratenen Starmer ist die Wahl ein weiterer Rückschlag.

Powell, die als Abgeordnete für Manchester im Parlament sitzt, war bis zum Rücktritt ihrer Vorgängerin Angela Rayner im September Führerin des Unterhauses ("Leader of the House") und koordinierte somit zwischen Regierung und Parlament. Dann wurde sie im Rahmen einer größeren Regierungsumbildung von dem Posten enthoben - ohne Angaben von Gründen, wie sie sagte.