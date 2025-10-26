Netanjahu-Puppe in Türkei an Kran aufgehängt - Israel empört

ANKARA / TEL AVIV (dpa-AFX) - Eine Puppe in der Türkei, die den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu am Galgen darstellen soll, hat für Aufregung gesorgt. Auf Bildern der regierungsnahen Zeitung "Yeni Safak" war eine Puppe zu sehen, die in der Schwarzmeerstadt Trabzon an einem Kran aufgehängt wurde. Darüber steht auf einem Plakat: "Todesstrafe für Netanjahu". Aus dem Artikel ging nicht hervor, von wem die Aktion initiiert wurde.

Das israelische Außenministerium schrieb in einem Post, ein türkischer Akademiker habe die Puppe erstellt, "stolz unterstützt von einem staatlichen Unternehmen". Auf Anfrage erklärte eine Sprecherin des Ministeriums in Jerusalem, es handele sich um die Universität in Trabzon, die staatlich ist. Aus der Türkei lag zunächst keine Reaktion vor.