Top-Artikel der Kalenderwoche 43/25 auf wallstreet-online.de und heißdiskutierte Aktien der wO Community

Die Goldrallye ist Geschichte: Nach einem beispiellosen Höhenflug ist der Markt tief ins Minus gerutscht. Experten sprechen von einer schmerzhaften, aber längst überfälligen Korrektur.

Nach einer beispiellosen Rallye im dritten Quartal liefert der gehypte Verteidigungsspezialist Droneshield Zahlen ab. Die Zeichen stehen klar auf Wachstum, aber die Aktie scheint außer Atem.

Trump kappte der Ukraine den Satellitenblick – jetzt zieht Deutschland Konsequenzen. Rheinmetall steht vor einem Milliardenauftrag über 40 Radar-Augen im All.

Lynas Rare Earths steht im Mittelpunkt einer geopolitischen Zeitenwende. Doch während Politiker von einer neuen Ära der Versorgungssicherheit sprechen, zeigt der Aktienkurs ein anderes Bild.

Der Rheinmetall-Vorsitzende Armin Papperger ist skeptisch, was die Zukunft des Krieges mit Drohnen angeht. Das äußerte er in einem aktuellen Interview gegenüber dem Handelsblatt.

Mit bis zu 16 Ausschüttungen im Jahr ist die brasilianische Bank Itaú Unibanco einer der fleißigsten Dividendenzahler der Welt. Lohnt sich hier ein Engagement?

Die Aktie von Procter & Gamble hat sich 2025 nicht zufriedenstellend entwickelt, doch die Zeichen für eine Trendwende des Dividendenkönigs nehmen zu.

Ein Umsatz, der knallt, eine Rallye, die wieder bebt: DroneShield ist zurück auf der Überholspur!

Der Düsseldorfer Rüstungskonzern Rheinmetall hat einen der größten Aufträge seiner jüngeren Unternehmensgeschichte an Land gezogen.