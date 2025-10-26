    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Steinmeier

    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    Wir dürfen den Klimaschutz nicht vernachlässigen / Deutscher Umweltpreis der DBU in Höhe von 500.000 Euro (FOTO)

    Osnabrück/Chemnitz (ots) - Umweltschutz und die Eindämmung des "unbestreitbaren
    Klimawandels" bleiben nach den Worten von Bundespräsident (https://www.bundespra
    esident.de/DE/bundespraesident/frank-walter-steinmeier_node.html) Frank-Walter
    Steinmeier "dauerhafte Aufgaben". Bei der Verleihung des diesjährigen Deutschen
    Umweltpreises in Höhe von insgesamt 500.000 Euro durch die Deutsche
    Bundesstiftung Umwelt (DBU) heute (Sonntag) in Chemnitz sagte er: "Jenseits von
    politischen Konjunkturen verlangen sie unsere bleibende Aufmerksamkeit -
    überall." Die Auszeichnung geht 2025 zu gleichen Teilen an Klimaforscherin Prof.
    Dr. Sonia Seneviratne von der ETH Zürich (https://ethz.ch/de.html) sowie an das
    Geschäftsführungsduo Lars Baumgürtel und Ingenieurin Dr. Birgitt Bendiek vom
    Stahlverzinkungsunternehmen ZINQ
    (https://www.zinq.com/feuerverzinken-pulverbeschichten/) aus Gelsenkirchen.

    DBU-Generalsekretär Alexander Bonde: Ökologie ist Motor der Ökonomie

    Steinmeiers Appell: "Wir dürfen den Klimaschutz nicht vernachlässigen, nur weil
    er gerade einmal nicht das größte öffentliche Interesse findet oder weil
    spektakuläre Protestaktionen nicht stattfinden. Klimaschutz bleibt eine dauernde
    Herausforderung auf allen politischen Ebenen, national und international." Der
    Bundespräsident mahnte zugleich, der angeblich zwischen Ökonomie und Ökologie
    herrschende Konflikt "sollte nicht wiederbelebt werden". Steinmeier weiter:
    "Ökologisch kluges Verhalten ist mindestens für die Einsichtigen ein Kennzeichen
    ökonomischer Vernunft. Gerade die diesjährigen Preisträger zeigen das wieder."
    DBU-Generalsekretär Alexander Bonde forderte, Umwelt- und Klimaschutz als Teil
    der Lösung für wirtschaftlichen Aufschwung zu begreifen. "Ökologie ist Motor der
    Ökonomie", so Bonde. "Umwelt- und Klimaschutz stärken Widerstand und
    Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft", sagte der DBU-Generalsekretär.

    Bundespräsident: Pioniergeist, spürbare Neugier und Unerschrockenheit für Neues

    Steinmeier ist zum neunten Mal in Folge beim Festakt dabei. Ganz bewusst habe er
    als Bundespräsident "bisher keine Verleihung des Deutschen Umweltpreises
    ausgelassen". Das sei inzwischen "wie ein Besuch bei der Familie". Jedes Jahr
    aufs Neue staune er darüber, "was für wegweisende, begeisternde Menschen sich
    für den Umweltschutz einsetzen". Sie alle leisteten "mit ihren tollen Ideen
    ihren ganz besonderen, unersetzlichen Beitrag zur großen gemeinsamen Sache". Der
    "Pioniergeist, die spürbare Neugier und die Unerschrockenheit, auch immer wieder
    Seite 1 von 3 




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    Steinmeier Wir dürfen den Klimaschutz nicht vernachlässigen / Deutscher Umweltpreis der DBU in Höhe von 500.000 Euro (FOTO) Umweltschutz und die Eindämmung des "unbestreitbaren Klimawandels" bleiben nach den Worten von Bundespräsident (https://www.bundespra esident.de/DE/bundespraesident/frank-walter-steinmeier_node.html) Frank-Walter Steinmeier "dauerhafte Aufgaben". …