Wir dürfen den Klimaschutz nicht vernachlässigen / Deutscher Umweltpreis der DBU in Höhe von 500.000 Euro (FOTO)
Osnabrück/Chemnitz (ots) - Umweltschutz und die Eindämmung des "unbestreitbaren
Klimawandels" bleiben nach den Worten von Bundespräsident (https://www.bundespra
esident.de/DE/bundespraesident/frank-walter-steinmeier_node.html) Frank-Walter
Steinmeier "dauerhafte Aufgaben". Bei der Verleihung des diesjährigen Deutschen
Umweltpreises in Höhe von insgesamt 500.000 Euro durch die Deutsche
Bundesstiftung Umwelt (DBU) heute (Sonntag) in Chemnitz sagte er: "Jenseits von
politischen Konjunkturen verlangen sie unsere bleibende Aufmerksamkeit -
überall." Die Auszeichnung geht 2025 zu gleichen Teilen an Klimaforscherin Prof.
Dr. Sonia Seneviratne von der ETH Zürich (https://ethz.ch/de.html) sowie an das
Geschäftsführungsduo Lars Baumgürtel und Ingenieurin Dr. Birgitt Bendiek vom
Stahlverzinkungsunternehmen ZINQ
(https://www.zinq.com/feuerverzinken-pulverbeschichten/) aus Gelsenkirchen.
DBU-Generalsekretär Alexander Bonde: Ökologie ist Motor der Ökonomie
Steinmeiers Appell: "Wir dürfen den Klimaschutz nicht vernachlässigen, nur weil
er gerade einmal nicht das größte öffentliche Interesse findet oder weil
spektakuläre Protestaktionen nicht stattfinden. Klimaschutz bleibt eine dauernde
Herausforderung auf allen politischen Ebenen, national und international." Der
Bundespräsident mahnte zugleich, der angeblich zwischen Ökonomie und Ökologie
herrschende Konflikt "sollte nicht wiederbelebt werden". Steinmeier weiter:
"Ökologisch kluges Verhalten ist mindestens für die Einsichtigen ein Kennzeichen
ökonomischer Vernunft. Gerade die diesjährigen Preisträger zeigen das wieder."
DBU-Generalsekretär Alexander Bonde forderte, Umwelt- und Klimaschutz als Teil
der Lösung für wirtschaftlichen Aufschwung zu begreifen. "Ökologie ist Motor der
Ökonomie", so Bonde. "Umwelt- und Klimaschutz stärken Widerstand und
Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft", sagte der DBU-Generalsekretär.
Bundespräsident: Pioniergeist, spürbare Neugier und Unerschrockenheit für Neues
Steinmeier ist zum neunten Mal in Folge beim Festakt dabei. Ganz bewusst habe er
als Bundespräsident "bisher keine Verleihung des Deutschen Umweltpreises
ausgelassen". Das sei inzwischen "wie ein Besuch bei der Familie". Jedes Jahr
aufs Neue staune er darüber, "was für wegweisende, begeisternde Menschen sich
für den Umweltschutz einsetzen". Sie alle leisteten "mit ihren tollen Ideen
ihren ganz besonderen, unersetzlichen Beitrag zur großen gemeinsamen Sache". Der
"Pioniergeist, die spürbare Neugier und die Unerschrockenheit, auch immer wieder
