Wir dürfen den Klimaschutz nicht vernachlässigen / Deutscher Umweltpreis der DBU in Höhe von 500.000 Euro (FOTO)

Osnabrück/Chemnitz (ots) - Umweltschutz und die Eindämmung des "unbestreitbaren

Klimawandels" bleiben nach den Worten von Bundespräsident (https://www.bundespra

esident.de/DE/bundespraesident/frank-walter-steinmeier_node.html) Frank-Walter

Steinmeier "dauerhafte Aufgaben". Bei der Verleihung des diesjährigen Deutschen

Umweltpreises in Höhe von insgesamt 500.000 Euro durch die Deutsche

Bundesstiftung Umwelt (DBU) heute (Sonntag) in Chemnitz sagte er: "Jenseits von

politischen Konjunkturen verlangen sie unsere bleibende Aufmerksamkeit -

überall." Die Auszeichnung geht 2025 zu gleichen Teilen an Klimaforscherin Prof.

Dr. Sonia Seneviratne von der ETH Zürich (https://ethz.ch/de.html) sowie an das

Geschäftsführungsduo Lars Baumgürtel und Ingenieurin Dr. Birgitt Bendiek vom

Stahlverzinkungsunternehmen ZINQ

(https://www.zinq.com/feuerverzinken-pulverbeschichten/) aus Gelsenkirchen.



DBU-Generalsekretär Alexander Bonde: Ökologie ist Motor der Ökonomie







er gerade einmal nicht das größte öffentliche Interesse findet oder weil

spektakuläre Protestaktionen nicht stattfinden. Klimaschutz bleibt eine dauernde

Herausforderung auf allen politischen Ebenen, national und international." Der

Bundespräsident mahnte zugleich, der angeblich zwischen Ökonomie und Ökologie

herrschende Konflikt "sollte nicht wiederbelebt werden". Steinmeier weiter:

"Ökologisch kluges Verhalten ist mindestens für die Einsichtigen ein Kennzeichen

ökonomischer Vernunft. Gerade die diesjährigen Preisträger zeigen das wieder."

DBU-Generalsekretär Alexander Bonde forderte, Umwelt- und Klimaschutz als Teil

der Lösung für wirtschaftlichen Aufschwung zu begreifen. "Ökologie ist Motor der

Ökonomie", so Bonde. "Umwelt- und Klimaschutz stärken Widerstand und

Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft", sagte der DBU-Generalsekretär.



Bundespräsident: Pioniergeist, spürbare Neugier und Unerschrockenheit für Neues



Steinmeier ist zum neunten Mal in Folge beim Festakt dabei. Ganz bewusst habe er

als Bundespräsident "bisher keine Verleihung des Deutschen Umweltpreises

ausgelassen". Das sei inzwischen "wie ein Besuch bei der Familie". Jedes Jahr

aufs Neue staune er darüber, "was für wegweisende, begeisternde Menschen sich

für den Umweltschutz einsetzen". Sie alle leisteten "mit ihren tollen Ideen

ihren ganz besonderen, unersetzlichen Beitrag zur großen gemeinsamen Sache". Der

"Pioniergeist, die spürbare Neugier und die Unerschrockenheit, auch immer wieder





