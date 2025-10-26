Jetzt rächt sich die Kurzsichtigkeit von Politik und Wirtschaft

Straubing (ots) - Der Chipmangel ist ein schlagendes Beispiel dafür, wie

kurzsichtig und erkenntnisresistent Manager und Politiker das Land führen. Zur

Erinnerung: Es ist gerade fünf Jahre her, dass das Corona-Virus die Lieferketten

weltweit auseinanderriss. Computerchips aus China gelangten nicht mehr nach

Deutschland. Eine der Lektionen der Pandemie lautete, bei kritischen

Vorprodukten nicht ausschließlich auf den Import angewiesen zu sein. (...) Der

niederländische Chiphersteller Nexperia, früher eine Tochter des

Philips-Konzerns, gehört seit 2019 mehrheitlich dem chinesischen Unternehmen

Wingtech Technology. Nexperia ist seit einigen Monaten vom Machtkampf zwischen

China und den USA um die ökonomische Vorherrschaft erfasst. Washington drang auf

die Auswechslung des Chefs, die Niederlande übernahmen die Kontrolle und setzten

einen Interimschef ein. Die juristische Grundlage dafür war ein Gesetz aus der

Zeit des Kalten Krieges, an das sich zuvor kaum jemand erinnert hatte.Als

Vergeltung verhängte Peking ein Exportverbot bestimmter Komponenten, weshalb bei

Nexperia die Produktion ins Stocken gerät. (...) Vor diesem Hintergrund

überrascht sowohl, dass die Unternehmen nicht mehr Nexperia-Chips auf Lager

gelegt haben, als auch das Fehlen von Alternativen. Die Niederländer bauen

Standard-Halbleiter, die auch von anderen Herstellern geliefert werden können.



