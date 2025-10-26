Chipmangel in der Autoindustrie
Jetzt rächt sich die Kurzsichtigkeit von Politik und Wirtschaft
Straubing (ots) - Der Chipmangel ist ein schlagendes Beispiel dafür, wie
kurzsichtig und erkenntnisresistent Manager und Politiker das Land führen. Zur
Erinnerung: Es ist gerade fünf Jahre her, dass das Corona-Virus die Lieferketten
weltweit auseinanderriss. Computerchips aus China gelangten nicht mehr nach
Deutschland. Eine der Lektionen der Pandemie lautete, bei kritischen
Vorprodukten nicht ausschließlich auf den Import angewiesen zu sein. (...) Der
niederländische Chiphersteller Nexperia, früher eine Tochter des
Philips-Konzerns, gehört seit 2019 mehrheitlich dem chinesischen Unternehmen
Wingtech Technology. Nexperia ist seit einigen Monaten vom Machtkampf zwischen
China und den USA um die ökonomische Vorherrschaft erfasst. Washington drang auf
die Auswechslung des Chefs, die Niederlande übernahmen die Kontrolle und setzten
einen Interimschef ein. Die juristische Grundlage dafür war ein Gesetz aus der
Zeit des Kalten Krieges, an das sich zuvor kaum jemand erinnert hatte.Als
Vergeltung verhängte Peking ein Exportverbot bestimmter Komponenten, weshalb bei
Nexperia die Produktion ins Stocken gerät. (...) Vor diesem Hintergrund
überrascht sowohl, dass die Unternehmen nicht mehr Nexperia-Chips auf Lager
gelegt haben, als auch das Fehlen von Alternativen. Die Niederländer bauen
Standard-Halbleiter, die auch von anderen Herstellern geliefert werden können.
Pressekontakt:
Straubinger Tagblatt
Ressort Politik/Wirtschaft/Vermischtes
Markus Peherstorfer
Telefon: 09421-940 4441
politik@straubinger-tagblatt.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/122668/6145364
OTS: Straubinger Tagblatt
