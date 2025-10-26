    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Jetzt rächt sich die Kurzsichtigkeit von Politik und Wirtschaft

    Straubing (ots) - Der Chipmangel ist ein schlagendes Beispiel dafür, wie
    kurzsichtig und erkenntnisresistent Manager und Politiker das Land führen. Zur
    Erinnerung: Es ist gerade fünf Jahre her, dass das Corona-Virus die Lieferketten
    weltweit auseinanderriss. Computerchips aus China gelangten nicht mehr nach
    Deutschland. Eine der Lektionen der Pandemie lautete, bei kritischen
    Vorprodukten nicht ausschließlich auf den Import angewiesen zu sein. (...) Der
    niederländische Chiphersteller Nexperia, früher eine Tochter des
    Philips-Konzerns, gehört seit 2019 mehrheitlich dem chinesischen Unternehmen
    Wingtech Technology. Nexperia ist seit einigen Monaten vom Machtkampf zwischen
    China und den USA um die ökonomische Vorherrschaft erfasst. Washington drang auf
    die Auswechslung des Chefs, die Niederlande übernahmen die Kontrolle und setzten
    einen Interimschef ein. Die juristische Grundlage dafür war ein Gesetz aus der
    Zeit des Kalten Krieges, an das sich zuvor kaum jemand erinnert hatte.Als
    Vergeltung verhängte Peking ein Exportverbot bestimmter Komponenten, weshalb bei
    Nexperia die Produktion ins Stocken gerät. (...) Vor diesem Hintergrund
    überrascht sowohl, dass die Unternehmen nicht mehr Nexperia-Chips auf Lager
    gelegt haben, als auch das Fehlen von Alternativen. Die Niederländer bauen
    Standard-Halbleiter, die auch von anderen Herstellern geliefert werden können.

