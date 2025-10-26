Vogelgrippe
Es gibt keine breite Strategie für den Ernstfall
Straubing (ots) - Am Ende zeigt die aktuelle Welle, was passiert, wenn
Krisenvorsorge vernachlässigt und nicht frühzeitig auf eine drohende Gefahr
reagiert wird. So gibt es zwar experimentelle Impfstoffe gegen H5N1, aber
hierzulande keine breite Strategie für den Ernstfall. Frankreich impft seine
Entenbestände und konnte die Zahl der Geflügelgrippe-Ausbrüche damit drastisch
reduzieren. In Deutschland wird weiter diskutiert. Dabei ist es nicht nur
ökonomisch fragwürdig, sondern ethisch nicht zu vertreten, wenn unzählige, auch
gesunde Tiere gekeult werden, obwohl es sichere Alternativen gibt. Das gilt erst
recht, seit der Tierschutz im Grundgesetz verankert ist.
