    Vogelgrippe

    Es gibt keine breite Strategie für den Ernstfall

    Straubing (ots) - Am Ende zeigt die aktuelle Welle, was passiert, wenn
    Krisenvorsorge vernachlässigt und nicht frühzeitig auf eine drohende Gefahr
    reagiert wird. So gibt es zwar experimentelle Impfstoffe gegen H5N1, aber
    hierzulande keine breite Strategie für den Ernstfall. Frankreich impft seine
    Entenbestände und konnte die Zahl der Geflügelgrippe-Ausbrüche damit drastisch
    reduzieren. In Deutschland wird weiter diskutiert. Dabei ist es nicht nur
    ökonomisch fragwürdig, sondern ethisch nicht zu vertreten, wenn unzählige, auch
    gesunde Tiere gekeult werden, obwohl es sichere Alternativen gibt. Das gilt erst
    recht, seit der Tierschutz im Grundgesetz verankert ist.

