Es gibt keine breite Strategie für den Ernstfall

Straubing (ots) - Am Ende zeigt die aktuelle Welle, was passiert, wenn

Krisenvorsorge vernachlässigt und nicht frühzeitig auf eine drohende Gefahr

reagiert wird. So gibt es zwar experimentelle Impfstoffe gegen H5N1, aber

hierzulande keine breite Strategie für den Ernstfall. Frankreich impft seine

Entenbestände und konnte die Zahl der Geflügelgrippe-Ausbrüche damit drastisch

reduzieren. In Deutschland wird weiter diskutiert. Dabei ist es nicht nur

ökonomisch fragwürdig, sondern ethisch nicht zu vertreten, wenn unzählige, auch

gesunde Tiere gekeult werden, obwohl es sichere Alternativen gibt. Das gilt erst

recht, seit der Tierschutz im Grundgesetz verankert ist.



