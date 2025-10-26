Hurrikan 'Melissa' gewinnt an Kraft und bedroht Jamaika

KINGSTON (dpa-AFX) - Wirbelsturm "Melissa" gewinnt über der Karibik schnell an Kraft und zieht als Hurrikan der zweithöchsten Kategorie 4 auf Jamaika zu. Mit anhaltenden Windgeschwindigkeiten von 220 Kilometern pro Stunde bewegt sich der Tropensturm langsam in Richtung Westen, wie das US-Hurrikanzentrum in Miami mitteilte. "Melissa" dürfte nach der Prognose der Meteorologen in der Nacht von Montag auf Dienstag als gefährlicher Hurrikan in Jamaika und im Laufe des Dienstags im Südosten von Kuba auf Land treffen.

Für Jamaika sprach das Zentrum eine Hurrikan-Warnung aus. Auf der Karibikinsel sei mit lebensbedrohlichen Überschwemmungen und Erdrutschen zu rechnen. Auch das Auswärtige Amt weist Reisende auf die Folgen von "Melissa" in der Urlaubsregion hin: "Mit Extremwetter, Winden in Orkanstärke, Starkregen, Überschwemmungen und gegebenenfalls Sturmfluten ist zu rechnen", hieß es in den Reise- und Sicherheitshinweisen für Jamaika.