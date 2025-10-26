    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCoca-Cola AktievorwärtsNachrichten zu Coca-Cola
    25 Aufrufe 25 0 Kommentare 0 Kommentare

    Warnstreik bei Coca-Cola in Bad Neuenahr-Ahrweiler

    Für Sie zusammengefasst
    • Warnstreik bei Coca-Cola in Bad Neuenahr gestartet.
    • 250 Beschäftigte fordern höhere Löhne und Vergütungen.
    • Nächste Verhandlungsrunde am 10. November in Hamburg.
    Warnstreik bei Coca-Cola in Bad Neuenahr-Ahrweiler
    Foto: Andreas Arnold - dpa

    BAD NEUENAHR-AHRWEILER (dpa-AFX) - Warnstreik bei Coca-Cola im nördlichen Rheinland-Pfalz: Im Tarifstreit haben mit Beginn der Nachtschicht am Sonntagabend rund 250 Beschäftigte des Coca-Cola-Standorts Bad Neuenahr-Ahrweiler die Arbeit niedergelegt. Der Warnstreik soll 24 Stunden andauern, wie die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) mitteilte. "Mit der Aktion machen sie deutlich, dass sie das bisherige Angebot der Arbeitgeberseite in den Tarifverhandlungen nicht akzeptieren", hieß es.

    "Dass Coca-Cola für 2025 keine Lohnerhöhung vorsieht und erst 2026 magere 1,5 Prozent anbieten will, ist eine Provokation", sagte Volker Daiss, Geschäftsführer der NGG-Region Mittelrhein. Die Gewerkschaft fordert rückwirkend zum 1. September eine Vorweganhebung um 150 Euro auf alle Entgelte plus fünf Prozent mehr Lohn sowie eine Erhöhung der Ausbildungsvergütungen um 120 Euro in allen Ausbildungsjahren. Die Laufzeit des Tarifvertrags solle zwölf Monate betragen.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Coca-Cola!
    Short
    74,04€
    Basispreis
    0,40
    Ask
    × 14,99
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    65,02€
    Basispreis
    0,43
    Ask
    × 13,94
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Coca-Cola verwies bereits auf Lohnerhöhung im März

    Die Gewerkschaft hatte bereits an anderen Coca-Cola-Standorten zu Warnstreiks aufgerufen. "Für 2025 hat es bereits eine Lohnerhöhung gegeben", hieß es daraufhin vom Unternehmen. Seit März gebe es rund 3,5 Prozent oder monatlich 170 Euro mehr. Zudem habe Coca-Cola in der ersten Verhandlungsrunde am 10. September ein "wirtschaftlich tragfähiges Angebot vorgestellt", das auch den hohen Abschlüssen der Vorjahre Rechnung trage.

    Die nächste Verhandlungsrunde ist für den 10. November in Hamburg angesetzt. "Wenn sich Coca-Cola in den Verhandlungen nicht bewegt, werden wir den Streik ausweiten - und zwar so lange, bis ein faires und gutes Angebot vorliegt", so Daiss./mkk/DP/he

    Coca-Cola

    -0,55 %
    +4,40 %
    +6,64 %
    +2,62 %
    -4,38 %
    +4,77 %
    +41,08 %
    +55,56 %
    +284,09 %
    ISIN:US1912161007WKN:850663

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Coca-Cola Aktie

    Die Coca-Cola Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,55 % und einem Kurs von 59,93 auf Tradegate (24. Oktober 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Coca-Cola Aktie um +4,40 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,64 %.

    Die Marktkapitalisierung von Coca-Cola bezifferte sich zuletzt auf 257,82 Mrd..

    Coca-Cola zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,9300 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 79,22USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 76,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 84,00USD was eine Bandbreite von +26,81 %/+40,16 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Coca-Cola - 850663 - US1912161007

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Coca-Cola. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Warnstreik bei Coca-Cola in Bad Neuenahr-Ahrweiler Warnstreik bei Coca-Cola im nördlichen Rheinland-Pfalz: Im Tarifstreit haben mit Beginn der Nachtschicht am Sonntagabend rund 250 Beschäftigte des Coca-Cola-Standorts Bad Neuenahr-Ahrweiler die Arbeit niedergelegt. Der Warnstreik soll 24 Stunden …