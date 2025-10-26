Novartis will US-RNA-Spezialisten Avidity für zwölf Milliarden US-Dollar kaufen

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Novartis Aktie

Die Novartis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,25 % und einem Kurs von 112,7 auf Lang & Schwarz (26. Oktober 2025, 19:00 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Novartis Aktie um -0,07 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,89 %.

Die Marktkapitalisierung von Novartis bezifferte sich zuletzt auf 238,11 Mrd..

Novartis zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 4,4104. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,4500 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 99,89CHF. Von den letzten 9 Analysten der Novartis Aktie empfehlen 7 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 89,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 120,00CHF was eine Bandbreite von -21,04 %/+6,46 % bedeutet.