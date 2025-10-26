Novartis will US-RNA-Spezialisten Avidity für zwölf Milliarden US-Dollar kaufen
- Novartis kauft Avidity für 12 Milliarden Dollar.
- Pro Aktie werden 72 Dollar angeboten.
- Umsatzwachstum steigt auf 6% bis 2029.
BASEL (dpa-AFX) - Der Pharmakonzern Novartis will den US-RNA-Spezialisten Avidity für zwölf Milliarden US-Dollar kaufen. Pro Aktie sollen 72 Dollar bezahlt werden, wie das schweizerische Unternehmen am Sonntag mitteilte. Mit der Übernahme werde das durchschnittliche jährliche Umsatzwachstum (CAGR) in den Jahren 2024 bis 2029 von fünf auf sechs Prozent steigen. Mit einem Abschluss der Transaktion rechnen die beiden Unternehmen in der ersten Hälfte des kommenden Jahres./he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Novartis Aktie
Die Novartis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,25 % und einem Kurs von 112,7 auf Lang & Schwarz (26. Oktober 2025, 19:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Novartis Aktie um -0,07 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,89 %.
Die Marktkapitalisierung von Novartis bezifferte sich zuletzt auf 238,11 Mrd..
Novartis zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 4,4104. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,4500 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 99,89CHF. Von den letzten 9 Analysten der Novartis Aktie empfehlen 7 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 89,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 120,00CHF was eine Bandbreite von -21,04 %/+6,46 % bedeutet.
Zusammengefasst:
Novartis erzielt 2024 starkes Finanzergebnis, Umsatz +12%
Spitzenprodukte treiben Umsatz: Entresto, Cosentyx, Leqvio
Positive Prognose für 2025: Umsatzwachstum und Dividende steigen
Habe ich heute bei einem sozialen Netzwerk gesehen. Eine interessante Darstellung wie ich finde…
Grundsätzlich ist bei einem Arrangement bei einem der Werte deren Patente für die Blockbuster Medikamente in den nächsten 3 Jahre ablaufen darauf zu achten, dass interessant „Neuwirkstoffe“ bis dahin auf den Markt kommen oder aber diese durch Zukäufe ersetzt werden.