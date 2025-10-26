Das 14. MINA International Smartphone Film Festival war von SmallRig, einem weltweit führenden Anbieter von innovativen Imaging-Lösungen, mitveranstaltet worden.

MELBOURNE, Australien, 26. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Während die Smartphone-Imaging-Technologie weiter vorangeschritten hatte und das mobile Filmemachen zu einer globalen kreativen Bewegung herangewachsen hatte, hatte SmallRig – ein weltweit führender Anbieter von Imaging-Lösungen – gemeinsam mit der Mobile Innovation Network and Association (MINA) das 14. Internationale Smartphone Film Festival präsentiert, das vom 24. bis 29. Oktober im australischen Melbourne stattgefunden hatte. Das diesjährige Festival erforscht die Schnittstelle zwischen mobiler Bildtechnologie und künstlerischem Ausdruck und bietet Kreativen eine weltweite Plattform, um sich zu vernetzen, zusammenzuarbeiten und die Grenzen der mobilen Kinematografie zu erweitern.

Die Veranstaltung hatte 57 herausragende Smartphone-Arbeiten aus der ganzen Welt präsentiert, die in Form von Filmvorführungen, akademischen Diskussionsrunden und kulturübergreifenden Austauschprogrammen an verschiedenen Veranstaltungsorten vorgestellt worden waren. Die Vorführungen hatten im ACMI (Australian Centre for the Moving Image) und bei Fed TV am Federation Square stattgefunden. Am 24. Oktober hatte das ACMI das International Mobile Innovation Screening mit vierzehn Filmen aus zwölf Ländern veranstaltet, darunter Chile, Australien, Neuseeland, die USA, Nigeria, China und das Großbritannien.Vom 27. bis 29. Oktober werden auf dem Federation Square 43 Handyfilme in drei speziellen Kategorien gezeigt: New Voices, Creative Category und #EcoSmartphoneFilms, Innovation Category und „Youth United Will Never Be Defeated".

Im Rahmen dieser Zusammenarbeit hat SmallRig die "Mobile Filmmaking Co-Creation Initiative" ins Leben gerufen – eine globale Plattform, die Schöpfer auffordert, an der Entwicklung von Werkzeugen mitzuwirken, herausragende mobile Filme zu fördern und an Originalprojekten zusammenzuarbeiten. Die Initiative zielte darauf ab, den Zugang zu Ausrüstung, Exposition und kreativen Partnerschaften in mehr als 160 Ländern zu erweitern."Wir verwandeln die Visionen der Schöpfer in Wirklichkeit", betonte Li Dan, Vertreter von SmallRig. "Dieses Programm verkörpert unser Engagement für 'Befreien Sie Ihren Traum' - Erzähler zu befähigen, Grenzen zu verschieben."