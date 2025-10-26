    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Vorwürfe der Spionage für Russland 'bodenlose Frechheit'

    Für Sie zusammengefasst
    • Chrupalla weist Spionagevorwürfe gegen AfD zurück.
    • Er fordert Beweise von Innenminister Maier ein.
    • Spahn bezeichnet AfD als "Russland-Partei".

    BERLIN (dpa-AFX) - Der AfD-Co-Vorsitzende Tino Chrupalla weist Spionagevorwürfe für Russland durch Mitglieder seiner Partei zurück. In der ZDF-Sendung "Berlin direkt" bezeichnete Chrupalla den von Thüringens Innenminister Georg Maier (SPD) geäußerten Verdacht, die AfD könnte ihr parlamentarisches Fragerecht im Sinne Russlands missbrauchen, als "bodenlose Frechheit". Der Minister solle dann auch Beweise auf den Tisch legen - das könne er aber nicht. Auf die Frage, ob Spionage, egal von welcher Partei, als Landesverrat anzusehen wäre, beantwortete Chrupalla mit "absolut".

    "Der Kreml braucht nicht uns, um solche Details herauszubekommen. Das ist doch wirklich lächerlich", betonte der AfD-Chef. Er sprach von einer Kampagne von Union und SPD, die AfD als Agenten Russlands darzustellen. "Es wird nicht funktionieren", sagte Chrupalla.

    Spahn spricht AfD Patriotismus ab

    Zuvor hatte Bundesinnenminister Alexander Dobrindt Verständnis für Spionagevorwürfe gegen die AfD geäußert. "Die AfD zeigt offen ihre Nähe zu (Russlands Präsidenten Wladimir) Putin und verhält sich auch so wie eine deutsche Putin-Partei", sagte der CSU-Politiker dem "Handelsblatt".

    Unionsfraktionschef Jens Spahn äußerte sich am Abend ähnlich. "Herr Putin würde AfD wählen. Die AfD ist eine Russland-Partei hier in Deutschland", sagte der CDU-Politiker in der ARD-Sendung "Bericht aus Berlin". Spahn fügte hinzu: "Und das ist ja kein Patriotismus, für ein anderes Land unterwegs zu sein. Für's eigene Land einzustehen, das ist wahrer Patriotismus."/shy/DP/he





    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
