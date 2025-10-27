Novartis greift zu: 12-Milliarden-Dollar-Deal soll Wachstumsschub bringen

Avidity-Aktionäre sollen 72 US-Dollar je Anteil erhalten – ein saftiger Aufschlag von fast 50 Prozent auf den jüngsten Börsenkurs. Gleichzeitig wird Avidity seine frühen Programme in der Kardiologie in eine neue, eigenständig börsennotierte Firma namens Spinco auslagern.

Rund 12 Milliarden US-Dollar will Novartis in bar auf den Tisch legen, um Zugang zu neuartigen Therapien gegen seltene Muskel- und Nervenerkrankungen zu erhalten – ein Markt mit enormem Wachstumspotenzial.

Avidity entwickelt spezialisierte RNA-Medikamente, die Wirkstoffe direkt ins Muskelgewebe schleusen sollen. Das führende Projekt des Unternehmens richtet sich gegen eine seltene Form der Duchenne-Muskeldystrophie, daneben laufen Programme für weitere schwerwiegende neuromuskuläre Leiden.

Die Technologie gilt als hochinnovativ und könnte Novartis einen entscheidenden Vorteil im Kampf gegen den sogenannten Patent-Cliff verschaffen: Mehrere umsatzstarke Medikamente verlieren in den kommenden Jahren ihren Patentschutz.

Für Novartis steht bei dieser Übernahme viel auf dem Spiel. Das Management erwartet durch Markteinführungen vor 2030 zusätzliche Erlöse in Milliardenhöhe und erhöht seine Wachstumsprognose für die Jahre 2024 bis 2029 auf 6 Prozent jährlich. Zugleich stärkt der Konzern seine Position im wichtigen US-Markt – ein strategischer Schritt in einer Phase wachsender handelspolitischer Unsicherheiten.

Beide Unternehmen betonen, dass sie bis zum Abschluss weiterhin unabhängig agieren. Doch die Richtung ist klar: Novartis will in den kommenden Jahren stärker denn je auf seltene Krankheiten und neuartige Biotech-Plattformen setzen – und sich so den nächsten Wachstumssprung sichern.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion



