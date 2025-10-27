Wirtschaft
Evonik fordert Abschaffung des Emissionshandels
"Wir haben das weltweit schärfste CO₂-Gebührenregime, aber das Klima kennt keine Grenzen. Ich halte es deshalb für völlig falsch, eine Industrie mit toller Technologie, die weltweit in der Spitzenklasse spielt, so scharf mit zusätzlichen Gebühren zu benachteiligen", sagte Kullmann der "Süddeutschen Zeitung".
Der Emissionshandel müsse geändert werden, weil sich die weltwirtschaftlichen Bedingungen geändert hätten. "Wir erleben gerade einen Epochenwandel. Jeder kämpft für sich, die Industrienationen lösen die globalen Probleme nicht mehr gemeinsam", so Kullmann in der SZ. Europas Industrie habe es jetzt mit Konkurrenten zu tun, die von ihren eigenen Regierungen tatkräftig unterstützt würden und dazu auch noch wesentlich günstigere Energie- und Rohstoffkosten hätten.
Auch der geplante Klimazoll, der die europäische Industrie vor Umweltdumping schützen soll, funktioniere laut Kullmann nicht. "Europa kann im Zweifel, wenn es hart auf hart kommt, einen solchen Grenzausgleichsmechanismus gar nicht durchsetzen", sagte der Manager der SZ. Die Idee des sogenannten Grenzausgleichsmechanismus sei "eine formal-bürokratische Trickserei ohne Effekt".
Kullmann fordert eine Verlängerung der Vergabe von kostenlosen Zertifikaten an die Industrie. "In einem nächsten Schritt müssen wir dann zu einer Übereinkunft kommen, was eine Volkswirtschaft, was eine Industrie vom Auto über den Zement bis zur Chemie überhaupt leisten kann. Wir müssen die Gesamtheit der CO₂-Zertifikate vergrößern oder den Preis reduzieren", meinte er.
Evonik Industries - EVNK01 - DE000EVNK013
Community Beiträge zu Evonik Industries - EVNK01 - DE000EVNK013
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Evonik Industries. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Seit Wochen geht es hier mit dem Kurs Abwärts. Von den ganzen Chemieaktien hat es bislang nur die Evonik geschafft, jede Woche ein neues Allzeittief zu generieren. So etwas kennt man eigentlich nur von Schrottaktien. Eine Solvay, Clariant oder auch BASF wären die besseren Alternativen zu Evonik gewesen.
Das einzige, was Evonik hilft, ist die Rückkehr zu profitablem Wachstum. Um das zu erreichen, müssen die Strukturen verschlankt und alle Prozesse optimiert werden. Abbau der internen Bürokratie. Auch muss der Fokus auf Innovation gelegt werden, damit Evonik neue Absatzmärkte für margenstarke Spezialchemikalien erobern kann.
ich muss ja im konjunktiv schreiben, ok für dich möglichkeitsform, du weißt ja schon vorher wie es kommen wird, du hast ja die kristallkugel 2.0 deluxe. mir fehlt einfach dieses allentscheidene equipment.