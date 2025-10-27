Baseus bringt die Nomos NU1 Air Spacemate 12-in-1 (MAC) Dockingstation auf den Markt, um die Produktivität bei der Verwendung mehrerer Bildschirme zu steigern

Seit dem 2. Quartal ist die Spacemate-Serie die Nummer 1 unter den vertikalen Dockingstationen auf Amazon und führt die Bestseller-Rangliste in den USA, Deutschland, Italien, Spanien und den Niederlanden an. Aufbauend auf diesem Erfolg stellt Baseus nun die Mac-Version vor, die eine umfassende Kompatibilität mit macOS, Windows, Linux und Vista bietet und gleichzeitig eine hohe Leistung gewährleistet.

SHENZHEN, China, 26. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Baseus, ein weltweit führender Anbieter von Unterhaltungselektronik, präsentiert die Baseus Nomos NU1 Air Spacemate 12-in-1 (MAC) Dockingstation in elegantem Space Grey, die vielseitige und leistungsstarke Lademöglichkeiten für zu Hause, im Büro oder unterwegs bietet.

Betrachten Sie unterschiedliche Inhalte auf zwei externen 60-Hz-Bildschirmen: Wenn sie mit externen Bildschirmen mit macOS-Geräten verbunden sind, können viele Dockingstationen keine unterschiedlichen Inhalte auf zwei Bildschirmen anzeigen. Das Nomos Air Spacemate 12-in-1 (MAC) mit DisplayLink-Technologie unterstützt bis zu 4K-Auflösung auf einem einzigen externen Display und ermöglicht es Anwendern, verschiedene Inhalte auf zwei externe 60Hz-Bildschirme zu übertragen. So können Sie hochauflösende Bilder, Dokumente und Videos auf drei Bildschirmen betrachten, was die Produktivität und die Effizienz beim Multitasking steigert.

12-in-1-Ladeerweiterung: Es bietet Hochgeschwindigkeitsübertragungen, leistungsstarkes Aufladen und nahtlose Konnektivität mit 12 Anschlüssen, darunter 2 HDMI-Anschlüsse (bis zu 3.840 × 2.160 Pixel bei 60 Hz) und 2 DisplayPort-Anschlüsse (bis zu 3.840 × 2.160 Pixel bei 60 Hz), 2 USB-C-Datenanschlüsse (10 Gbit/s), 2 USB-A-Datenanschlüsse (5 Gbit/s) und 2 USB-A-Anschlüsse (480 Mbit/s) für ältere Geräte. Es verfügt über einen 100-W-USB-C-PD-Anschluss und einen 1-Gb-Ethernet-Anschluss und unterstützt eine Vielzahl von Geräten und professionellen Workflows. Genießen Sie nahtlose Konnektivität mit einer einzigen USB-C-Verbindung, die alle Ihre Geräte über ein einziges Kabel mit Strom versorgt und verbindet.