200 % CHANCE! Insider KAUFEN! TeamViewer, Zalando, Empire Brand Building Aktie

    Diese Aktien jetzt kaufen? Bei TeamViewer haben Insider gekauft. War der Absturz nach der Gewinnwarnung zu groß? Was sagen Analysten? Das Zweitlisting an der Börse Stuttgart scheint der Aktie von Empire Brand Building neue Impulse zu geben. Gelingt …

    Diese Aktien jetzt kaufen? Bei TeamViewer haben Insider gekauft. War der Absturz nach der Gewinnwarnung zu groß? Was sagen Analysten? Das Zweitlisting an der Börse Stuttgart scheint der Aktie von Empire Brand Building neue Impulse zu geben. Gelingt mit steigenden Handelsumsätzen der Ausbruch aus der Seitwärtsbewegung? Operativ sehen Analysten starkes und vor allem profitables Wachstum. Bis zum Erreichen des Kursziels sind 200 % möglich. Auch bei Zalando sind Analysten überraschend bullish. Gelingt die Integration von About You? Bald berichtet Zalando Quartalszahlen. Anleger sollten aber nicht zu viel erwarten.

