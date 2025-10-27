Das erste südamerikanische Finale der Silk Road Week 2025 findet in Brasilien statt

SÃO PAULO, 27. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Die Silk Road Week 2025, eine globale Initiative zur Feier des kulturellen Austauschs entlang der alten Seidenstraßen, ist in Brasilien erfolgreich zu Ende gegangen - ihr erstes Finale in Südamerika überhaupt. Die Abschlussveranstaltungen in São Paulo und Foz do Iguaçu boten Ausstellungen, Vorführungen, Modeschauen und Dialoge, die die anhaltende Vitalität der Seide und die kulturelle Partnerschaft zwischen China und Brasilien hervorhoben.

In São Paulo stand die Ausstellung "Seide verbindet Berge und Meere" im Mittelpunkt des Programms: Von China bis Brasilien", die Demonstration "Beyond the Mulberry Fields: China Sericulture Intangible Cultural Heritages" und ein chinesisch-brasilianisches akademisches Symposium über Museen und nachhaltiges Kulturerbe. An der Eröffnung im Einwanderungsmuseum nahmen Beamte und Museumsvertreter aus beiden Ländern teil. Vor der Eröffnung nahmen Kinder aus der Umgebung an praktischen Workshops zum Druck von vergoldeten Fächern und zum Weben auf dem Webstuhl teil, die vom China National Silk Museum geleitet wurden und dem jungen Publikum die chinesischen Handwerkstraditionen näher brachten.

Die von der Nationalen Verwaltung für Kulturerbe Chinas und der Provinzregierung von Zhejiang initiierte Seidenstraßenwoche hat sich zu einer wichtigen Plattform für den kulturellen Dialog und die Zusammenarbeit der Museen entwickelt. Als Ehrengastland 2025 war Brasilien Gastgeber des letzten Kapitels der Veranstaltung, in dem das lebendige Erbe der Seide vorgestellt wurde.

Die gemeinsam vom China National Silk Museum und dem Museum für Einwanderung kuratierte Ausstellung "Seide verbindet Berge und Meere" ist Teil der chinesischen Initiative "Brücken der Zivilisation", die erforscht, wie Seide Kontinente und Kulturen verbindet. Die Ausstellung läuft bis März 2026.

In Foz do Iguaçu, "Die Pracht der Seide: Chinesische Seidenkunst", organisiert von der Abteilung für Kultur und Relikte der Provinz Zhejiang, präsentierte Seidenarbeiten, die Tradition und modernes Design miteinander verbinden. Während der Veranstaltung unterzeichneten das Chinesische Nationale Seidenmuseum und die Stadt eine dreijährige Vereinbarung über die Einrichtung einer "Übersee-Galerie des CNSM" zur Förderung der kulturellen Zusammenarbeit.

Ein Höhepunkt war das "Sino-Brazil Fashion Appointment": Silk Road Heritage Innovation Design", inspiriert von verheißungsvollen Mustern der Seidenstraße. Sie wurde gemeinsam vom China National Silk Museum, der Zhejiang Sci-Tech University, dem brasilianischen Konsulat in Shanghai, der Regierung von Foz do Iguaçu und der CCTV-Sendung Clothes Tell Tales organisiert und von chinesischen und brasilianischen Designern entworfen und von Brasilianern an der berühmten Dreifachgrenze vorgeführt - als Symbol für Kreativität, Freundschaft und die gemeinsame Schönheit der Seidenstraßen. Das Finale in Brasilien würdigte das gemeinsame Erbe und die Vision kultureller Nachhaltigkeit und zeigte, wie Seide Zivilisationen über Berge und Meere hinweg miteinander verbindet.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2805465/1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2805466/2.jpg

